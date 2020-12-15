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شاهد.. الجراد يغطي سماء ‎بريدة بأعداد كبيرة ويُثير مخاوف الأهالي

Time منذ 44 دقيقة
Views 1787
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شاهد.. الجراد يغطي سماء ‎بريدة بأعداد كبيرة ويُثير مخاوف الأهالي

القصيم (صدى):
أظهر مقطع فيديو الجراد يغطي سماء بريدة بأعداد كبيرة كالسحاب، مما أثارت مخاوف المواطنين والأهالي.

 

وكانت أسراب الجراد غطت سماء العاصمة المقدسة بشكل كبير، حيث رصد الأهالي مرورها من سماء العاصمة المقدسة بأعداد وأحجام كبيرة.

وتساءل عدد منهم عن دور الجهات ذات العلاقة في مكافحة مثل هذه الأسراب، ومدى تأثيرها على الغطاء النباتي.

وترافق مع ظاهرة هجرة أسراب الجراد صيحات الأطفال بين خوف وفرح من هذه الأعداد الكبيرة، التي كان تحليقها فوق المباني وملاصقًا لأسطحها؛ ما دفع حمام مكة لالتزام سور المباني والامتناع عن التحليق في الجو.

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أحدث التعليقات

ابو زياد
يفترض العجز يقل أو لا يكون فيه عجز لان الضريبة زادت نسبتها وكذلك الغاء بدل غلا المعيشه. تقريبا العجز في حدود هذا المبلغ من كم سنه.
ابو زياد
يفترض العجز يقل أو لا يكون فيه عجز لان الضريبة زادت نسبتها وكذلك الغاء بدل غلا المعيشه. تقريبا العجز في حدود هذا المبلغ من كم سنه.
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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