لاعب مرشح لتمثيل النصر يعتدى على مدربه

طلال الغامدي (صدى):
أوضحت تقارير صحيفة بأن مهاجم اتلانتا الأرجنتيني داريو جوميز والمرشح للإنتقال لنادي النصر قام بالإعتداء على مدربه.
وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن جوميز، اعتدى على مدربه جاسبريني بين شوطي مباراة أتالانتا مع ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكان اللاعب رفض تلبية طلب مدربه، بالانتقال من مركز صناعة اللعب إلى الجناح، الأمر الذي دفع جاسبريني، لاستبداله بين الشوطين.
وقدم جاسبريني، استقالته إلى مجلس إدارة أتالانتا، بعد هذه الأزمة، وهو ما تم رفضه رسميًا، ليبدأ اللاعب في التفكير جديًا بالرحيل عن الفريق.
ويسعى النصر منذ الصيف الماضي، للتعاقد مع جوميز، البالغ من العمر 32 سنة، حيث عرض على أتالانتا، مبلغ 18 مليون يورو، لضمه رسميًا.