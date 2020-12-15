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لاعب مرشح لتمثيل النصر يعتدى على مدربه

Time منذ 57 دقيقة
Views 1976
لاعب مرشح لتمثيل النصر يعتدى على مدربه

طلال الغامدي (صدى):
أوضحت تقارير صحيفة بأن مهاجم اتلانتا الأرجنتيني داريو جوميز والمرشح للإنتقال لنادي النصر قام بالإعتداء على مدربه.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن جوميز، اعتدى على مدربه جاسبريني بين شوطي مباراة أتالانتا مع ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكان اللاعب رفض تلبية طلب مدربه، بالانتقال من مركز صناعة اللعب إلى الجناح، الأمر الذي دفع جاسبريني، لاستبداله بين الشوطين.

وقدم جاسبريني، استقالته إلى مجلس إدارة أتالانتا، بعد هذه الأزمة، وهو ما تم رفضه رسميًا، ليبدأ اللاعب في التفكير جديًا بالرحيل عن الفريق.

ويسعى النصر منذ الصيف الماضي، للتعاقد مع جوميز، البالغ من العمر 32 سنة، حيث عرض على أتالانتا، مبلغ 18 مليون يورو، لضمه رسميًا.

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أحدث التعليقات

abdul
تصحيح...ركعتين بركوعين ، لا أربعة
الزعيم العالمي
كل بعرك
abdul
الدعاء إلى الله طلب الكهرباء ليس صلاة إستسقاء ،بل كسائر الأدعية مثل طلب الرزق والعيش الرغد والنجاح في الإختبارات. والدعاء هو العبادة. اما صلاة الاستسقاء فهي كباقي الصلوات تكبيرة الاحرام ، الفاتحة، سورة اخري ركعتين بأربعة ركوع، وم إلى ذالك من باقي الامور. اللهم ارزقنا كهرباء لاينقطع، ومرتّب لا ينقطع ، وصحة لا تنقطع ، وصلة رحم لا تنقطع ، وكل خيرات الدنيا والدين بلاانقطاع، لو كان الدعاء بفوز النصر علي الاهلي او او القادسية علي الشباب فهذا الدعاء فيه إنّ .
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه الله لا يعمينا،،مطفي النور وداعس..
العلي
اولا اسمها (خارج(مو خراج ثانيا٢٠١٤اقل نادي حصل على بلنتيات النص بواق6له8عليه واكثر نادي استلم بلنتيات الزعيم كان وقتها جان جنونهم الجان بلنتيات من دكة الاحتياط

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