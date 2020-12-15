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بالفيديو.. أعراض مرضية على جو بايدن تثير القلق في أمريكا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أعراض مرضية على جو بايدن تثير القلق في أمريكا

واشنطن (صدى):
ظهرت على الرئيس المنتخب جو بايدن، أعراض مرضية في خطابة الأخير الذي هاجم فيه دونالد ترامب واصفًا إياه بأنه لا يحترم الديمقراطية، مما أثار قلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر عن قلقهم على صحته حيث قال أحد المستخدمين: أظن أنه يحتاج بايدن إلى اختبار كوفيد-19، ووصل الأمر ببعضهم إلى عد مرات السعال، حيث قال أحدهم : سعل بايدن 17 مرة في 14 دقيقة.

وقال الرئيس المنتخب جو بايدن أنه يحارب نزلة برد فقط لا أكثر، وانتقل إلى بث مباشر بعد خطابه قائلًا إنها نزلة طفيفة، مشيرًا إلى أنه أجرى اختبار فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، وجاء الاختبار سلبيًا.

وفي وقت سابق أصيب بايدن بكسر في قدمه أثناء اللعب مع كلبه من فصيلة جيرمان شيبرد، ولا زال حتى الآن يستخدم حذاءً طبيًا أسود في قدمه اليمنى.

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أحدث التعليقات

ابو زياد
يفترض العجز يقل أو لا يكون فيه عجز لان الضريبة زادت نسبتها وكذلك الغاء بدل غلا المعيشه. تقريبا العجز في حدود هذا المبلغ من كم سنه.
ابو زياد
يفترض العجز يقل أو لا يكون فيه عجز لان الضريبة زادت نسبتها وكذلك الغاء بدل غلا المعيشه. تقريبا العجز في حدود هذا المبلغ من كم سنه.
ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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