تقديرات ميزانية 2021: الإيرادات 846 مليارًا و العجز 145 مليارًا " فيديو "

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة المالية أن الإيرادات خلال الموازنة لعام 2021 تقدر بنحو 846 مليارا وبعجز تقديري متوقع يبلغ نحو 145 مليارا.
ووفقا لتقرير الميزانية العامة لعام 2021 الذي صدر عن وزارة المالية، فإن إجمالي النفقات بلغ 990 مليار ريال، ليبلغ إجمالي العجز المقدر بنحو 145 مليار ريال، يمثل 5.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، يدعو للتفاؤل، ويؤكد عند مقارنته بتقارير الميزانيات للأعوام الخمسة الماضية على حسن كفاءة ووجود تخطيط اقتصادي وسياسة مالية مستقرة.
و كشفت الأرقام التي تضمنها التقرير عن كفاءة كبيرة ووجود تخطيط مدروس حافظ على سياسة مستقرة رغماً عن المؤثرات الكبيرة التي لم تكن في الحسبان بدءاً بجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، ولو رجعنا لمتوسط الإنفاق منذ العام 2016 حتى العام 2021 فسنجده بحدود 992 مليار ريال، وبالنسبة لمتوسط الإيراد للفترة نفسها التقديري والمتوقع بحدود 777 مليار وهذا مؤشر يدل على أن حدود الإنفاق والإيراد ظلت قريبة مما كانت عليه من دون فجوات أو تذبذب حاد.٠