وسائل إعلام مغربية تفتح النار على حمدالله بعد تراجع مستواه

ماجد محمد (صدى):
سلطت وسائل الإعلام المغربية الضوء على تراجع أداء عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، مع فريقه هذا الموسم، بعد إضاعته لأكثر من ركلة جزاء وتراجع مستوى ترتيب النادي في دوري المحترفين.
ووصفت وسائل إعلام مغربية حالة حمد الله الحالية بالمخيفة، لتؤكد أن المهاجم الدولي السابق سجل هدف واحد فقط هذا الموسم بالدوري، مع إضاعته 3 ركلات حتى الآن.
وأوضح التقرير أن حمدالله البالغ 29 عاماً يمر بمرحلة انخفاض في المستوى على صعيد الملاعب السعودية، ليتراجع فريقه إلى المركز قبل الأخير في ترتيب بطولة الدوري، بعد جمعه 4 نقاط فقط من 8 مباريات.
وكان حمد الله سجل هدفاً واحداً وصنع آخر في بطولة الدوري، ليبتعد تماماً عن دائرة المنافسة على لقب هدافي البطولة للمرة الأولى منذ قدومه إلى السعودية، حيث خاض منذ بداية الموسم الجاري 6 مباريات، سجل خلالها هدفاً، 4 منها في الدوري، واثنتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تغيب لفترات متقطعة قبل أسابيع، إثر إصابته بفيروس كورونا.