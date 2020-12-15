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بالفيديو.. عبدالعزيز شرقي يُفحم الشامتين في خسارة الهلال برد ناري 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1517
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بالفيديو.. عبدالعزيز شرقي يُفحم الشامتين في خسارة الهلال برد ناري 

نواف السالم (صدى):
رد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز شرقي، على الشامتين في  خسارة الهلال أمام الوحدة خلال المباراة التى جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وقال " شرقي " خلال تصريحات تلفزيونية:" الهلال لو خسر بطولة يجلب بطولات أخرى، وحتى لو خسر مباريات سيكون هو البطل ".

 

وكان فريق نادي الوحدة فاز على الهلال بهدفين مقابل هدف، وبهذه النتيجة توقف الهلال عند 19 نقطة، ويلاقي القادسية الإثنين 21 ديسمبر، بينما  الوحدة رفع رصيده إلى 9 نقاط، ويواجه العين الثلاثاء 22 ديسمبر.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خلق الله ما يعترض عليه الى جاهل بدينه أو كافر بالخالق
N
موضوع موفق وحوار رائع.. كل الشكر للإعلامية نورة الحربي
N
موضوع موفق وحوار رائع.. كل الشكر للإعلامية نورة الحربي
ابوسامي
نفس كلام هزازي الظاهر غشين من بعض ترى كل جماهير الاندية تكره الهلال نادي بغيض

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