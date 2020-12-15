بالفيديو.. عبدالعزيز شرقي يُفحم الشامتين في خسارة الهلال برد ناري 

نواف السالم (صدى):
رد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز شرقي، على الشامتين في خسارة الهلال أمام الوحدة خلال المباراة التى جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " شرقي " خلال تصريحات تلفزيونية:" الهلال لو خسر بطولة يجلب بطولات أخرى، وحتى لو خسر مباريات سيكون هو البطل ".
وكان فريق نادي الوحدة فاز على الهلال بهدفين مقابل هدف، وبهذه النتيجة توقف الهلال عند 19 نقطة، ويلاقي القادسية الإثنين 21 ديسمبر، بينما الوحدة رفع رصيده إلى 9 نقاط، ويواجه العين الثلاثاء 22 ديسمبر.