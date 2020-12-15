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ميسي يتلقى صدمة قوية من برشلونة بشأن راتبه

Time منذ 59 دقيقة
Views 1680
ميسي يتلقى صدمة قوية من برشلونة بشأن راتبه

وكالات (صدى):
قامت إدارة نادي برشلونة الإسباني بتكثيف جهودها في الفترة الأخيرة من أجل التوصل إلي اتفاق بشأن تخفيض رواتب نجوم فريقها الأول، إلي أن نجحت أخيرًا في إغلاق هذا الملف.

وتفاوضت الإدارة الحالية للنادي الكتالوني مع نجوم الفريق، حول تخفيض رواتبهم في الفترة الحالية، في أعقاب أزمة فيروس كورونا، التي تركت خزائن النادي في عجز مالي كبير، فيما صوت ليونيل ميسي ورفاقه بالموافقه على هذا الطلب، ولكن بشروط مختلفة عن رغبة الإدارة، حيث أراد النادي أن يكون التخفيض بقيمة 191 مليونًا وبشروط دفع مختلفة.

وتبين أن الاتفاق أغلق على النحو التالى، حيث سيخفض اللاعبين رواتبهم في موسم 20/21 بمقدار 122 مليونًا يتم سدادها خلال السنوات الأربع القادمة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خلق الله ما يعترض عليه الى جاهل بدينه أو كافر بالخالق
N
موضوع موفق وحوار رائع.. كل الشكر للإعلامية نورة الحربي
N
موضوع موفق وحوار رائع.. كل الشكر للإعلامية نورة الحربي
ابوسامي
نفس كلام هزازي الظاهر غشين من بعض ترى كل جماهير الاندية تكره الهلال نادي بغيض

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