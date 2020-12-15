ميسي يتلقى صدمة قوية من برشلونة بشأن راتبه

وكالات (صدى):
قامت إدارة نادي برشلونة الإسباني بتكثيف جهودها في الفترة الأخيرة من أجل التوصل إلي اتفاق بشأن تخفيض رواتب نجوم فريقها الأول، إلي أن نجحت أخيرًا في إغلاق هذا الملف.
وتفاوضت الإدارة الحالية للنادي الكتالوني مع نجوم الفريق، حول تخفيض رواتبهم في الفترة الحالية، في أعقاب أزمة فيروس كورونا، التي تركت خزائن النادي في عجز مالي كبير، فيما صوت ليونيل ميسي ورفاقه بالموافقه على هذا الطلب، ولكن بشروط مختلفة عن رغبة الإدارة، حيث أراد النادي أن يكون التخفيض بقيمة 191 مليونًا وبشروط دفع مختلفة.
وتبين أن الاتفاق أغلق على النحو التالى، حيث سيخفض اللاعبين رواتبهم في موسم 20/21 بمقدار 122 مليونًا يتم سدادها خلال السنوات الأربع القادمة.