حسم موقف نجمي الهلال من المشاركة في مواجهة الفتح في الكأس

طلال الغامدي (صدى):
أوضحت مصادر أنه تأكد غياب نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مواجهة نظيره الفتح الخميس المقبل، لحساب دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقالت المصادر أن مشاركة حارس الفريق عبد الله المعيوف، ولاعب الوسط الإيطالي جيوفينكو، في مباراة الكأس باتت شبه مستحيلة، وذلك لعدم تعافيهما من الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث أصبحا خارج حسابات الروماني لوشيسكو.
ومن المقرر مشاركة حارس الفريق حبيب الوطيان، في المواجهة المرتقبة للفريق أمام الفتح، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بعد تماثله للشفاء.