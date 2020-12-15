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حسم موقف نجمي الهلال من المشاركة في مواجهة الفتح في الكأس

Time منذ 24 دقيقة
Views 1588
حسم موقف نجمي الهلال من المشاركة في مواجهة الفتح في الكأس

طلال الغامدي (صدى):
أوضحت مصادر أنه تأكد غياب نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مواجهة نظيره الفتح الخميس المقبل، لحساب دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت المصادر أن مشاركة حارس الفريق عبد الله المعيوف، ولاعب الوسط الإيطالي جيوفينكو، في مباراة الكأس باتت شبه مستحيلة، وذلك لعدم تعافيهما من الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث أصبحا خارج حسابات الروماني لوشيسكو.

ومن المقرر مشاركة حارس الفريق حبيب الوطيان، في المواجهة المرتقبة للفريق أمام الفتح، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بعد تماثله للشفاء.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خلق الله ما يعترض عليه الى جاهل بدينه أو كافر بالخالق
N
موضوع موفق وحوار رائع.. كل الشكر للإعلامية نورة الحربي
N
موضوع موفق وحوار رائع.. كل الشكر للإعلامية نورة الحربي
ابوسامي
نفس كلام هزازي الظاهر غشين من بعض ترى كل جماهير الاندية تكره الهلال نادي بغيض

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