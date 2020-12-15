" الصحة ": تسجيل 142 حالة إصابة بفيروس كورونا⁩ 

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 142 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد " كوفيد19 "، مشيرة إلى تسجيل 10 حالات وفيات.
وأشارت " الصحة " إلى تسجيل 201 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 350,993 حالة.
وكانت وزارة الصحة كشفت عن تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالأمس، توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
ولفت الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، إلى تسجيل 243 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 350,792 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 11 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6059 حالة وفاة.