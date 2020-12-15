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" الصحة ": تسجيل 142 حالة إصابة بفيروس كورونا⁩ 

Time منذ 7 دقائق
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" الصحة ": تسجيل 142 حالة إصابة بفيروس كورونا⁩ 

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 142 حالة إصابة بفيروس كورونا⁩ الجديد " كوفيد19 "، مشيرة إلى تسجيل 10 حالات وفيات.

وأشارت " الصحة " إلى تسجيل 201 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 350,993 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة كشفت عن تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالأمس، توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

ولفت الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، إلى تسجيل 243 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 350,792 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 11 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6059 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

ابو براء
مدرب كرديا ماعنده ما عند جدتى
ماجد بن هادي
اذا كان هناك فعلا تخفيض فلابد ان يشمل جميع العسكريين الذي على رأس العمل والمقاعد وكلاهما يستحق أن التخفيض لأنها خدموا الوطن وافنوا معظم عمرهم في خدمه هذا الوطن المعطاء
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ب ع ر.
15 عام انتظار بعد التخرج مع حصولي على مرتبة الشرف بالرياضيات الان اختبار نسينا ما تعلمنا لم يتم استثمار العقول كما يجب ومع هذا الانقطاع عن الدراسه كيف لنا ان يطلب منا هذا الاختبار الله المستعان.
ب ع ر.
15 عام انتظار بعد التخرج مع حصولي على مرتبة الشرف بالرياضيات الان اختبار نسينا ما تعلمنا لم يتم استثمار العقول كما يجب ومع هذا الانقطاع عن الدراسه كيف لنا ان يطلب منا هذا الاختبار الله المستعان.

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