وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية في 3 مدن 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المياه الوطنية عن توافر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريس فما فوق بالرياض وأبها والدمام.
وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة وشملت خبير الأنظمة الذكية - شركة المياه الوطنية"، حيث اشترطت درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص الهندسة، إدارة المشاريع، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال تشغيل المياه وأنظمة المياه الذكية، ومدير عمليات العملاء والتحصيل بشرط حصوله المتقدم على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة منها خبرة 4 سنوات على الأقل في منصب إداري.
وتضمنت الوظائف: مدير الشؤون المالية بشرط حصوله على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص المالية، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة منهاخبرة 4 سنوات على الأقل في منصب إداري، ومدير إدارة الأصول والتميز التشغيلي بشرط حصوله على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص الهندسة، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال صلة منها خبرة 4 سنوات على الأقل في منصب إداري.
وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 30/8/1442 الموافق 15/12/2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، كما يرجى الإطلاع ع اى الروابط التالية:
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