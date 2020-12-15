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شاهد.. " المصلح " يوضح حكم من استأجر شقة لغيره بدون علم المالك

Time منذ ساعة
Views 1886
شاهد.. " المصلح " يوضح حكم من استأجر شقة لغيره بدون علم المالك

علي القحطاني (صدى):
أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ خالد المصلح، حكم من استأجر شقة لغيره بدون علم المالك.

وقال " المصلح " خلال حواره في أحد البرامج الدينية:" يشترطون على المستأجر في عقود الإيجار، ألا يؤجر العين إلا بإذن من المالك، ولذلك لا يجوز التأجير لأنه قد شُرط عليه ألا يؤجر ".

 

واستشهد " المصلح " بقوله تعالي:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، مضيفا:" الوفاء بأصل العقد وبأوصافه وبشروطه، ولذلك لا يجوز الإخلال بالشرط في هذه الحالة "، مبينا:" إذا لم يكن هناك شرط فيجوز أن يؤجر المنفعة لمن هو مثله أو دونه في الضرر ".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
خلق الله ما يعترض عليه الى جاهل بدينه أو كافر بالخالق
N
موضوع موفق وحوار رائع.. كل الشكر للإعلامية نورة الحربي
N
موضوع موفق وحوار رائع.. كل الشكر للإعلامية نورة الحربي
ابوسامي
نفس كلام هزازي الظاهر غشين من بعض ترى كل جماهير الاندية تكره الهلال نادي بغيض

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