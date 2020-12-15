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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

Time منذ 51 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي مكة المكرمة تشمل السواحل منها القصيم وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية و الجوف و المدينة المنورة في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال و غرب المملكة.

 

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 13 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية الى شمال على الجزئين الاوسط والشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

ابو براء
مدرب كرديا ماعنده ما عند جدتى
ماجد بن هادي
اذا كان هناك فعلا تخفيض فلابد ان يشمل جميع العسكريين الذي على رأس العمل والمقاعد وكلاهما يستحق أن التخفيض لأنها خدموا الوطن وافنوا معظم عمرهم في خدمه هذا الوطن المعطاء
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ب ع ر.
15 عام انتظار بعد التخرج مع حصولي على مرتبة الشرف بالرياضيات الان اختبار نسينا ما تعلمنا لم يتم استثمار العقول كما يجب ومع هذا الانقطاع عن الدراسه كيف لنا ان يطلب منا هذا الاختبار الله المستعان.
ب ع ر.
15 عام انتظار بعد التخرج مع حصولي على مرتبة الشرف بالرياضيات الان اختبار نسينا ما تعلمنا لم يتم استثمار العقول كما يجب ومع هذا الانقطاع عن الدراسه كيف لنا ان يطلب منا هذا الاختبار الله المستعان.

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