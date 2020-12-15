واتساب يتوقف عن عدة أجهزة بحلول العام القادم

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا WhatsApp سيتوقف عن العمل على العديد من الهواتف الذكية قريبًا بسبب التحديثات التي تطرأ على أنظمة التشغيل أندرويد أو iOS والتطبيقات المواكبة لهذه التحديثات.
وأوضحت التقارير، أنه اعتبارًا من عام 2021 لن يعمل واتساب على أي جهاز من أجهزة أيفون لا يحتوي على نظام تشغيل iOS 9 على الأقل، وهذا يشمل جميع طرازات أيفون 4، أما الأجهزة التالية تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل الخاص بها إلى iOS 9 أو أحدث لمواصلة استخدام WhatsApp، وهي الموديلات 4S و 5 و 5S و 5C و 6 و 6S.
وأشارت إلى أنه سيتوقف عن العمل على الهواتف الذكية التي لديها إصدار سابق لنظام أندرويد 4.0.3، هذا يعني أن مستخدمي طرازات الهواتف المحمولة مثل HTC ديزاير، أو إل جي أوبتيموس بلاك أو موتورولا RAZR أو سامسونج جالاكسي إس 2 لن يتمكنوا من استخدام واتساب بشكل صحيح، فيما قد تتمكن بعض الأجهزة من دعم التطبيق إذا تلقت أنظمة التشغيل الخاصة بها تحديثًا ملائمًا.