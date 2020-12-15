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واتساب يتوقف عن عدة أجهزة بحلول العام القادم

Time منذ 24 دقيقة
Views 1497
واتساب يتوقف عن عدة أجهزة بحلول العام القادم

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا WhatsApp سيتوقف عن العمل على العديد من الهواتف الذكية قريبًا بسبب التحديثات التي تطرأ على أنظمة التشغيل أندرويد أو iOS والتطبيقات المواكبة لهذه التحديثات.

وأوضحت التقارير، أنه اعتبارًا من عام 2021 لن يعمل واتساب على أي جهاز من أجهزة أيفون لا يحتوي على نظام تشغيل iOS 9 على الأقل، وهذا يشمل جميع طرازات أيفون 4، أما الأجهزة التالية تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل الخاص بها إلى iOS 9 أو أحدث لمواصلة استخدام WhatsApp، وهي الموديلات 4S و 5 و 5S و 5C و 6 و 6S.

وأشارت إلى أنه سيتوقف عن العمل على الهواتف الذكية التي لديها إصدار سابق لنظام أندرويد 4.0.3، هذا يعني أن مستخدمي طرازات الهواتف المحمولة مثل HTC ديزاير، أو إل جي أوبتيموس بلاك أو موتورولا RAZR أو سامسونج جالاكسي إس 2 لن يتمكنوا من استخدام واتساب بشكل صحيح، فيما قد تتمكن بعض الأجهزة من دعم التطبيق إذا تلقت أنظمة التشغيل الخاصة بها تحديثًا ملائمًا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

بحول الله قريبا الى مزبلة التاريخ
مقدي فيهم
ماجد
هناك من ينهج نهج الكذب قولا وفعلا بما لا يتوافق مع القيم والأخلاق الإسلامية ولا مع العُرف ولا مع العقل السوي ، لذا تكراره من محللي الغفلة يتضح أن لديهم أيديولوجية غبية تستهدف العقول الساذجة فلا الكل ساذج لأن الكثير ع المدرج يتفرج يسخرون بصمت ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

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