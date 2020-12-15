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"التعليم" تعلن بدء التقديم على منح الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا

Time منذ 29 دقيقة
Views 1546
"التعليم" تعلن بدء التقديم على منح الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم عن تخصيص 300 مقعد ومنحة دراسية للتدريب الطبي للسعوديين في الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا عبر البرنامج السعودي - الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي بعد التخرّج (IPGMTS).

وأضافت أن التقديم متاح الآن وحتى يوم الثلاثاء القادم، مشترطةً للتقديم على البرنامج الحصول على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بدرجة إجمالية 7.5، ودرجة لا تقل عن 7.0 في كل مهارة اختبار أو شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET)، والحصول على درجة "B" على الأقل في كل مهارات الاختبار (التحدّث والاستماع والقراءة والكتابة) على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها مدة عامين، ويُشترط كذلك خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات (مع سنة الامتياز).

ودعت الوزارة الراغبين للالتحاق بهذا البرنامج إلى التقديم على مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية عبر الرابط: أضغط هنا .

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب القبول لدراسة بكالوريوس الطب البشري في أيرلندا، مضيفة أن التقديم متاح الآن وحتى يوم السبت المقبل من خلال الرابط التالي : أضغط هنا

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أحدث التعليقات

بحول الله قريبا الى مزبلة التاريخ
مقدي فيهم
ماجد
هناك من ينهج نهج الكذب قولا وفعلا بما لا يتوافق مع القيم والأخلاق الإسلامية ولا مع العُرف ولا مع العقل السوي ، لذا تكراره من محللي الغفلة يتضح أن لديهم أيديولوجية غبية تستهدف العقول الساذجة فلا الكل ساذج لأن الكثير ع المدرج يتفرج يسخرون بصمت ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

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