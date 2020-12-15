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فيديو نادر لمكة المكرمة عام 1928
منذ 54 دقيقة
1673
2
مكة المكرمة (صدى):
أظهر فيديو نادر، اليوم الثلاثاء، مكة المكرمة تم تصويره عام 1928م، مع أبيات شعر عن مكة بصوت علي القصير.
واتضح من الفيديو الفرق بين الحج الآن وما شهدته تلك المنطقة من تطور كبير.
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أحدث التعليقات
بحول الله قريبا الى مزبلة التاريخ
مقدي فيهم
ماجد
هناك من ينهج نهج الكذب قولا وفعلا بما لا يتوافق مع القيم والأخلاق الإسلامية ولا مع العُرف ولا مع العقل السوي ، لذا تكراره من محللي الغفلة يتضح أن لديهم أيديولوجية غبية تستهدف العقول الساذجة فلا الكل ساذج لأن الكثير ع المدرج يتفرج يسخرون بصمت ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
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