الأعداد السابقة للصحيفة

فيديو نادر لمكة المكرمة عام 1928

Time منذ 54 دقيقة
Views 1673
Comment 2
فيديو نادر لمكة المكرمة عام 1928

مكة المكرمة (صدى):
أظهر فيديو نادر، اليوم الثلاثاء، مكة المكرمة تم تصويره عام 1928م، مع أبيات شعر عن مكة بصوت علي القصير.

واتضح من الفيديو الفرق بين الحج الآن وما شهدته تلك المنطقة من تطور كبير.

Time واتساب

أحدث التعليقات

بحول الله قريبا الى مزبلة التاريخ
مقدي فيهم
ماجد
هناك من ينهج نهج الكذب قولا وفعلا بما لا يتوافق مع القيم والأخلاق الإسلامية ولا مع العُرف ولا مع العقل السوي ، لذا تكراره من محللي الغفلة يتضح أن لديهم أيديولوجية غبية تستهدف العقول الساذجة فلا الكل ساذج لأن الكثير ع المدرج يتفرج يسخرون بصمت ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

أخر الأخبار

بالفيديو.. الموديل "عبير سندر" توثق لحظات الكشف عن جنس مولودها
بالفيديو.. الموديل "عبير سندر" توثق لحظات الكشف عن جنس مولودها
Time منذ 9 دقائق Views 260
واتساب يتوقف عن عدة أجهزة بحلول العام القادم
واتساب يتوقف عن عدة أجهزة بحلول العام القادم
Time منذ 23 دقيقة Views 1482
"التعليم" تعلن بدء التقديم على منح الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا
"التعليم" تعلن بدء التقديم على منح الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا
Time منذ 29 دقيقة Views 1540
لوشيسكو يصدر قرار جديد بشأن تدريبات الهلال
لوشيسكو يصدر قرار جديد بشأن تدريبات الهلال
Time منذ 34 دقيقة Views 1690
"الأمن السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة من ثغرات في بعض هواتف آبل
"الأمن السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة من ثغرات في بعض هواتف آبل
Time منذ 39 دقيقة Views 1489
موقف عمر السومة من مواجهة العين المقبلة
موقف عمر السومة من مواجهة العين المقبلة
Time منذ 44 دقيقة Views 1619
فيديو نادر لمكة المكرمة عام 1928
فيديو نادر لمكة المكرمة عام 1928
Time منذ 54 دقيقة Views 1673
البولندي أدريان ميرزفيسكي يوافق على العودة إلى النصر لإنقاذه
البولندي أدريان ميرزفيسكي يوافق على العودة إلى النصر لإنقاذه
Time منذ ساعة Views 2141
وظائف شاغرة في شركة سدافكو
وظائف شاغرة في شركة سدافكو
Time منذ ساعة Views 1577
بالصور.. سخرية بعد ظهور أمل العوضي بـ "لوك جديد" وتشبييها بـ "بدر خلف"
بالصور.. سخرية بعد ظهور أمل العوضي بـ "لوك جديد" وتشبييها بـ "بدر خلف"
Time منذ ساعة Views 1097