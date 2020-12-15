البولندي أدريان ميرزفيسكي يوافق على العودة إلى النصر لإنقاذه

ماجد محمد (صدى):
أعرب أحد نجوم نادي النصر السابقين، موافقته على العودة إلى الدوري بعد خوضه عدة تجارب احترافية في أستراليا والصين.
ورد البولندي أدريان ميرزفيسكي لاعب جوانجزو الصيني، على تغريدة لأحد جماهير نادي النصر، طالب خلالها بعوة صانع ألعاب العالمي لارتداء قميص الفريق مرة أخرى لمدة موسم واحد.
ونشر صاحب الـ 34 عاما، عبر "تويتر"، إشارة بالموافقة على العودة حال وجود مفاوضات معه في الفترة المقبلة.
وكان النجم البولندي شارك مع النصر في الفترة من 2014 إلى 2016، خلال 65 مباراة، سجل خلالهم 23 هدف، وصنع 17، حصل على لقب دوري المحترفين.