الأعداد السابقة للصحيفة

البولندي أدريان ميرزفيسكي يوافق على العودة إلى النصر لإنقاذه

Time منذ ساعة
Views 2137
البولندي أدريان ميرزفيسكي يوافق على العودة إلى النصر لإنقاذه

ماجد محمد (صدى):
أعرب أحد نجوم نادي النصر السابقين، موافقته على العودة إلى الدوري بعد خوضه عدة تجارب احترافية في أستراليا والصين.

ورد البولندي أدريان ميرزفيسكي لاعب جوانجزو الصيني، على تغريدة لأحد جماهير نادي النصر، طالب خلالها بعوة صانع ألعاب العالمي لارتداء قميص الفريق مرة أخرى لمدة موسم واحد.

ونشر صاحب الـ 34 عاما، عبر "تويتر"، إشارة بالموافقة على العودة حال وجود مفاوضات معه في الفترة المقبلة.

وكان النجم البولندي شارك مع النصر في الفترة من 2014 إلى 2016، خلال 65 مباراة، سجل خلالهم 23 هدف، وصنع 17، حصل على لقب دوري المحترفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

بحول الله قريبا الى مزبلة التاريخ
مقدي فيهم
ماجد
هناك من ينهج نهج الكذب قولا وفعلا بما لا يتوافق مع القيم والأخلاق الإسلامية ولا مع العُرف ولا مع العقل السوي ، لذا تكراره من محللي الغفلة يتضح أن لديهم أيديولوجية غبية تستهدف العقول الساذجة فلا الكل ساذج لأن الكثير ع المدرج يتفرج يسخرون بصمت ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

أخر الأخبار

بالفيديو.. الموديل "عبير سندر" توثق لحظات الكشف عن جنس مولودها
بالفيديو.. الموديل "عبير سندر" توثق لحظات الكشف عن جنس مولودها
Time منذ 9 دقائق Views 258
واتساب يتوقف عن عدة أجهزة بحلول العام القادم
واتساب يتوقف عن عدة أجهزة بحلول العام القادم
Time منذ 23 دقيقة Views 1481
"التعليم" تعلن بدء التقديم على منح الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا
"التعليم" تعلن بدء التقديم على منح الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا
Time منذ 29 دقيقة Views 1540
لوشيسكو يصدر قرار جديد بشأن تدريبات الهلال
لوشيسكو يصدر قرار جديد بشأن تدريبات الهلال
Time منذ 33 دقيقة Views 1687
"الأمن السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة من ثغرات في بعض هواتف آبل
"الأمن السيبراني" يصدر تحذير عالي الخطورة من ثغرات في بعض هواتف آبل
Time منذ 38 دقيقة Views 1485
موقف عمر السومة من مواجهة العين المقبلة
موقف عمر السومة من مواجهة العين المقبلة
Time منذ 44 دقيقة Views 1619
فيديو نادر لمكة المكرمة عام 1928
فيديو نادر لمكة المكرمة عام 1928
Time منذ 54 دقيقة Views 1672
البولندي أدريان ميرزفيسكي يوافق على العودة إلى النصر لإنقاذه
البولندي أدريان ميرزفيسكي يوافق على العودة إلى النصر لإنقاذه
Time منذ ساعة Views 2137
وظائف شاغرة في شركة سدافكو
وظائف شاغرة في شركة سدافكو
Time منذ ساعة Views 1577
بالصور.. سخرية بعد ظهور أمل العوضي بـ "لوك جديد" وتشبييها بـ "بدر خلف"
بالصور.. سخرية بعد ظهور أمل العوضي بـ "لوك جديد" وتشبييها بـ "بدر خلف"
Time منذ ساعة Views 1097