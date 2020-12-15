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كشتة بالقرب من ليلى في محافظة الأفلاج منذ 47 عام
منذ 34 دقيقة
719
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
إستهتار، وإستهانه بأرواح وممتلكات البشر..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ناقد
آخذ من بعره وكت على ظهره
ناقد
من شفت دشتي يتطاول بهذا المجلس على السعودية غسلت منه
ناقد
مجلس هواش
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