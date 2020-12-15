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موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات تغيير معلومات لوحة المركبة

Time منذ 54 دقيقة
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موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات تغيير معلومات لوحة المركبة

الرياض (صدى):
كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، عن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

وقالت قوات أمن الطرق إنه سسعياً لرفع مستوى السلامة المرورية، سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠ ديسمير.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت عن بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق بعد 7 أيام، وذلك في مناطق، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والحدود الشمالية، ومحافظة القريات.

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واضح*** وصريح***
إستهتار، وإستهانه بأرواح وممتلكات البشر..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ناقد
آخذ من بعره وكت على ظهره
ناقد
من شفت دشتي يتطاول بهذا المجلس على السعودية غسلت منه
ناقد
مجلس هواش

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