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الأجهزة المستثناة من اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة

Time منذ ساعة
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الأجهزة المستثناة من اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة

الرياض (صدى):
كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، عن الأجهزة المستثناة من مسودة اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

وأوضحت الهيئة، أن الأجهزة المستثناة تتمثل في الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق، والأسلحة والمعدات العسكرية، والأجهزة الطبية، والمعدات المزمع إرسالها إلى الفضاء، والتجهيزات الثابتة واسعة النطاق.

وأشارت اللائحة إلى أن الإجراءات الواجب اتباعها عند ضبط المنتجات المخالفة للائحة، هي إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة بهذه المنتجات، وحظر استيرادها وصناعتها وعرضها، إلى جانب معاقبة المخالف بنظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

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واضح*** وصريح***
إستهتار، وإستهانه بأرواح وممتلكات البشر..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ناقد
آخذ من بعره وكت على ظهره
ناقد
من شفت دشتي يتطاول بهذا المجلس على السعودية غسلت منه
ناقد
مجلس هواش

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