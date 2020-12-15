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رئيس الملكية الفكرية يعلق على الخلاف بين ورثة الثبيتي ومحمد عبده على بوابة الريح

Time منذ 10 دقائق
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رئيس الملكية الفكرية يعلق على الخلاف بين ورثة الثبيتي ومحمد عبده على بوابة الريح

علي القحطاني (صدى):
علق رئيس هيئة الملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم ، على الخلاف بين ورثة الشاعر محمد الثبيتي وفنان العرب محمد عبده حول حقوق غناء قصيدة “بوابة الريح”.

وقال السويلم خلال حديثه في برنامج " في الصورة " إن هناك محاكم مختصة للنظر بهذه الأمور.

وأضاف : الحقوق واضحة تمامًا بالنسبة إلى “بوابة الريح”؛ لأن الحقوق تورث لمدة 50 سنة، حيث أن ورثة الشاعر محمد الثبيتي لهم الحق في الأغنية؛ لأنه لم تمر على وفاة الشاعر 50 عامًا.

وأشارا إلى أن حق المؤلف به طريقتان للتعامل، الأولى الاستخدام العادل ويمكن قبوله والثاني وضع حق المؤلف ومنع استغلال حقه إلا باستثناءات.

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أحدث التعليقات

شيخين١
كفوياابن وطني ومن انجاز تلوانجازويفتخرالوطن بانجاز ابنائة وبناتة
faeiz1122
هذا هو والمتخلفين الثانيين اللي ازعجوا العالم بملعب نادي الشباب وطلعوا البلاوي فيه
ابو محمد 😎 ✍️
دقة ملاحظه وقوة فراسه وشدة انتباه .. سبحان الله ..
النشمي
طيب
faeiz1122
هذا من متى صاير محلل وناقد اهجد ياماجد لاأنادي لك الآغا هههههه

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