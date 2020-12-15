والد ميسي يكشف حقيقة تعاقد ابنه مع باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشف خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تردد عن عقده اجتماعا مع مسؤولي نادي باريس سان جيرمان في مدينة برشلونة، قبل أيام.
ونفى والد ميسي عبر خاصية "ستوري إنستغرام"، تلك الأنباء، معلقًا: "افتراء آخر فأنا منذ سبتمبر أتواجد في الأرجنتين.. خبر كاذب غير صحيح".
ومن الجدير بالذكر، أن مستقبل ميسي مع برشلونة يظل مجهولا منذ مطالبته بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويرتبط اسم صاحب الـ33 عاما، بالانتقال إلى أحد أبرز الأندية الأوروبية بعد نهاية عقده مع "البارسا" في يونيو المقبل، من بينها باريس سان جيرمان.