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والد ميسي يكشف حقيقة تعاقد ابنه مع باريس سان جيرمان

Time منذ 31 دقيقة
Views 1421
والد ميسي يكشف حقيقة تعاقد ابنه مع باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشف خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تردد عن عقده اجتماعا مع مسؤولي نادي باريس سان جيرمان في مدينة برشلونة، قبل أيام.

ونفى والد ميسي عبر خاصية "ستوري إنستغرام"، تلك الأنباء، معلقًا: "افتراء آخر فأنا منذ سبتمبر أتواجد في الأرجنتين.. خبر كاذب غير صحيح".

ومن الجدير بالذكر، أن مستقبل ميسي مع برشلونة يظل مجهولا منذ مطالبته بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويرتبط اسم صاحب الـ33 عاما، بالانتقال إلى أحد أبرز الأندية الأوروبية بعد نهاية عقده مع "البارسا" في يونيو المقبل، من بينها باريس سان جيرمان.

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أحدث التعليقات

شيخين١
كفوياابن وطني ومن انجاز تلوانجازويفتخرالوطن بانجاز ابنائة وبناتة
faeiz1122
هذا هو والمتخلفين الثانيين اللي ازعجوا العالم بملعب نادي الشباب وطلعوا البلاوي فيه
ابو محمد 😎 ✍️
دقة ملاحظه وقوة فراسه وشدة انتباه .. سبحان الله ..
النشمي
طيب
faeiz1122
هذا من متى صاير محلل وناقد اهجد ياماجد لاأنادي لك الآغا هههههه

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