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بدء المرحلة الثالثة لتسجيل المعلمين في اختبارات الحصول على الرخص المهنية

Time منذ ساعة
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بدء المرحلة الثالثة لتسجيل المعلمين في اختبارات الحصول على الرخص المهنية

الرياض (صدى):
بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، المرحلة الثالثة من مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بفتح التسجيل في اختبارات إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم دخول أو اجتياز اختبارات كفايات المعلمين وفق ما نصت عليه ضوابط الحصول على الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك عبر الرابط هنا.

وتشمل الرخص المهنية، جميع المعلمين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث حددت الهيئة التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي ابتداءً من اليوم، حتى يوم الخميس 17 ديسمبر الجاري، يتبعه تسجيل معلمي التعليم العام خلال الفترة 18 - 24 ديسمبر الجاري، أما المعلمين الجدد؛ فيكون تسجيلهم خلال الفترة 25 – 27 ديسمبر الحالي، علمًا بأن اختبارات الفترة الأولى "اختبار التخصص" ستعقد خلال الفترة من 23 - 30 / 1 / 2021م، واختبارات الفترة الثانية "الاختبار التربوي العام"، ستعقد خلال الفترة من 20 - 26 / 3 / 2021م، على أن يكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية؛ في 30 / 5 / 2021م.

ونوهت الهيئة بأن الاختبارات والرخص المهنية تشمل جميع المعلمين السعوديين وغير السعوديين، سواءً كانوا في المدارس الحكومية أو الأهلية أو العالمية، حيث يتطلب من معلمي ومعلمات قطاع التعليم الأهلي الحصول على رخصة معلم ممارس كحد أدنى لمزاولة مهنة التعليم في المملكة.

ودعت الهيئة، ملاك المدارس الأهلية والعالمية وقادتها، إلى تشجيع معلميها للحصول على الرخصة المهنية؛ لما لها من أثر إيجابي متوقع على جودة مخرجاتهم التعليمية، وتلبية لمتطلبات معايير الاعتماد المدرسي لتجويد أداء المؤسسات التعليمية، حيث أن بعض المعايير تراعي أعداد المعلمين الحاصلين على الرخص المهنية في المدارس عند القيام بعمليات التقويم والاعتماد.

يذكر أن الهيئة أطلقت الأسبوع الماضي المرحلة الثانية من مراحل إصدار الرخص لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال فتح التسجيل لإصدار الرخص المهنية لمجتازي اختباري كفايات "العام والتخصصي"، وفق ضوابط منح الرخصة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، وقد بلغ عدد المسجلين أكثر من 50 ألفًا حتى الآن.

ودعت الهيئة، الجميع للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها وقنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوافر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر هنا؛ لتقديم الخدمات المساندة لهم، والإجابة عن جميع استفساراتهم.

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واضح*** وصريح***
إستهتار، وإستهانه بأرواح وممتلكات البشر..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ناقد
آخذ من بعره وكت على ظهره
ناقد
من شفت دشتي يتطاول بهذا المجلس على السعودية غسلت منه
ناقد
مجلس هواش

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