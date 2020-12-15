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بالفيديو.. الرئيس السابق لقصاصي الأثر يكشف كيفية مساهمتهم في تتبع المجرمين

Time منذ 15 دقيقة
Views 1457
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بالفيديو.. الرئيس السابق لقصاصي الأثر يكشف كيفية مساهمتهم في تتبع المجرمين

الرياض (صدى):
كشف “راشد بن صالح العرق” الرئيس السابق لقصاصي الأثر بوزارة الداخلية كيفية مساهمة (المريّه) في كشف وتتبع المتورطين في القضايا الأمنية والسرقات.

وأكد أن وزارة الداخلية اعتمدت عليهم في كشف لغز العديد من السرقات بعد تسليط الضوء على المتهمين ، وفقاً لـ " العربية " .

وأضاف أن قصاص الأثر له هيبة بين الناس ويظهر الخوف على السارق ويتم تمييز مواصفات للص من خلال الأثر كمعرفة إن كان طويل أم قصير أو ن كانت هناك علامة معينة لديه أو نجو ذلك ، كما يتم تتبع الأثر لمعرفة المكان الذي وصل وخرج منه ، وغيرها من الجهود التي كان لها فائدة كبرى في الكشف عن المجرمين .

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أحدث التعليقات

شيخين١
كفوياابن وطني ومن انجاز تلوانجازويفتخرالوطن بانجاز ابنائة وبناتة
faeiz1122
هذا هو والمتخلفين الثانيين اللي ازعجوا العالم بملعب نادي الشباب وطلعوا البلاوي فيه
ابو محمد 😎 ✍️
دقة ملاحظه وقوة فراسه وشدة انتباه .. سبحان الله ..
النشمي
طيب
faeiz1122
هذا من متى صاير محلل وناقد اهجد ياماجد لاأنادي لك الآغا هههههه

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