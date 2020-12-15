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«التعليم» تكشف آلية توزيع الدرجات وتضع دقيقتين لكل فقرة في الاختبار

Time منذ ساعة
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«التعليم» تكشف آلية توزيع الدرجات وتضع دقيقتين لكل فقرة في الاختبار

الرياض (صدى):
أزاحت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، الستار عن آلية توزيع درجات الفصل الدراسي الأول على كامل مقرر المنهج الدراسي في الأسبوعين السابع والثامن عشر.

وحددت الوزارة، من خلال الدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات دقيقتين لكل فقرة في الاختبار، مشددة على أهمية أن يسبق الاختبار خمس دقائق تهيئة من قبل المعلم للطلاب، يعرفهم فيها بأهمية آلية وطريقة أداء الاختبار، على أن يراعي في ذلك أن تغطي فقرات الاختبار قدر المستطاع موضوعات المقرر الدراسي.

وناشدت المعلمين برصد الدرجات في نظام نور بذات الآلية التي تم الرصد بها خلال فترات التقويم أثناء الفصل الدراسي الأول 1442، وتقوم المدرسة باستخراج النتائج بنفس الآلية المعمول بها سابقاً، مع مراعاة حصر الغائبين عن الاختبارات والمخفقين فيها والتواصل معهم ومعرفة أسباب غيابهم ووضع الخطط العلاجية اللازمة، ويكون موعد إعلان النتائج في آخر يوم من أيام الاختبارات.

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أحدث التعليقات

شيخين١
كفوياابن وطني ومن انجاز تلوانجازويفتخرالوطن بانجاز ابنائة وبناتة
faeiz1122
هذا هو والمتخلفين الثانيين اللي ازعجوا العالم بملعب نادي الشباب وطلعوا البلاوي فيه
ابو محمد 😎 ✍️
دقة ملاحظه وقوة فراسه وشدة انتباه .. سبحان الله ..
النشمي
طيب
faeiz1122
هذا من متى صاير محلل وناقد اهجد ياماجد لاأنادي لك الآغا هههههه

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