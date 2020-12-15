الأعداد السابقة للصحيفة

بدء التسجيل لجميع المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1740
Comment 1
بدء التسجيل لجميع المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق "صحتي" من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .

وأكدت "الصحة" مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضحت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى: المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً; أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضيين اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية: فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40 ، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح - بفضل الله - في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقاً أنها ستكون - بإذن الله - من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

شيخين١
كفوياابن وطني ومن انجاز تلوانجازويفتخرالوطن بانجاز ابنائة وبناتة
faeiz1122
هذا هو والمتخلفين الثانيين اللي ازعجوا العالم بملعب نادي الشباب وطلعوا البلاوي فيه
ابو محمد 😎 ✍️
دقة ملاحظه وقوة فراسه وشدة انتباه .. سبحان الله ..
النشمي
طيب
faeiz1122
هذا من متى صاير محلل وناقد اهجد ياماجد لاأنادي لك الآغا هههههه

أخر الأخبار

بدء المرحلة الثالثة لتسجيل المعلمين في اختبارات الحصول على الرخص المهنية
بدء المرحلة الثالثة لتسجيل المعلمين في اختبارات الحصول على الرخص المهنية
Time منذ 58 ثانية Views 1006
اختلافات تميز الفئة الخامسة عن السادسة من هيونداي النترا 2021 hyundai elantra
اختلافات تميز الفئة الخامسة عن السادسة من هيونداي النترا 2021 hyundai elantra
Time منذ 6 دقائق Views 1141
رئيس الملكية الفكرية يعلق على الخلاف بين ورثة الثبيتي ومحمد عبده على بوابة الريح
رئيس الملكية الفكرية يعلق على الخلاف بين ورثة الثبيتي ومحمد عبده على بوابة الريح
Time منذ 10 دقائق Views 1204
بالفيديو.. الرئيس السابق لقصاصي الأثر يكشف كيفية مساهمتهم في تتبع المجرمين
بالفيديو.. الرئيس السابق لقصاصي الأثر يكشف كيفية مساهمتهم في تتبع المجرمين
Time منذ 15 دقيقة Views 1448
«الشورى» يطالب هيئة الولاية على أموال القاصرين بتطوير خبرات الأوصياء
«الشورى» يطالب هيئة الولاية على أموال القاصرين بتطوير خبرات الأوصياء
Time منذ 20 دقيقة Views 1303
بالفيديو.. زوج أحلام يفاجئها بهدية ثمينة مطرزة بالألماس
بالفيديو.. زوج أحلام يفاجئها بهدية ثمينة مطرزة بالألماس
Time منذ 25 دقيقة Views 470
والد ميسي يكشف حقيقة تعاقد ابنه مع باريس سان جيرمان
والد ميسي يكشف حقيقة تعاقد ابنه مع باريس سان جيرمان
Time منذ 30 دقيقة Views 1418
نصائح لتجنب شيخوخة بشرة عنقك
نصائح لتجنب شيخوخة بشرة عنقك
Time منذ 35 دقيقة Views 1164
حقيقة الكنز المدفون في مكة المكرمة
حقيقة الكنز المدفون في مكة المكرمة
Time منذ 50 دقيقة Views 2205
انتقادات للحرب الكلامية بين أروى عمر وأميرة الناصر
انتقادات للحرب الكلامية بين أروى عمر وأميرة الناصر
Time منذ 55 دقيقة Views 684