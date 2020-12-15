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أمريكا تفرض عقوبات على تركيا

Time منذ ساعة
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أمريكا تفرض عقوبات على تركيا

واشنطن (صدى):
فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على تركيا بعد شراء منظومة "إس 400" الروسية، التي تهدد الولايات المتحدة وحلف الناتو ، كما أكدت واشنطن .

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وقف منح رخص التصدير لهيئة الصناعات الدفاعية التركية، وتجميد الأرصدة المالية لمديرها.

وقال أن الولايات المتحدة أكدت لتركيا سابقاً أنّ اقتناء المنظومة الروسية يشكل تهديدا لأمن التكنولوجيا العسكرية وأنه يجب حل تلك المشكلة .

ونددت الحكومة التركية بالعقوبات وقال أنها " خطأ جسيم " وأشارت أنها ستبدأ حل المشكلة دبلوماسيا.

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أحدث التعليقات

شيخين١
كفوياابن وطني ومن انجاز تلوانجازويفتخرالوطن بانجاز ابنائة وبناتة
faeiz1122
هذا هو والمتخلفين الثانيين اللي ازعجوا العالم بملعب نادي الشباب وطلعوا البلاوي فيه
ابو محمد 😎 ✍️
دقة ملاحظه وقوة فراسه وشدة انتباه .. سبحان الله ..
النشمي
طيب
faeiz1122
هذا من متى صاير محلل وناقد اهجد ياماجد لاأنادي لك الآغا هههههه

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