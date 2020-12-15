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وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

Time منذ 21 دقيقة
Views 1132
وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف"، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى "أخصائي التخطيط والأداء الاستراتيجي".

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس فما فوق "إدارة الأعمال" أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًٰا برامج شركة مايكروسوفت "أوفيس".

وأوضحت هيئة الأوقاف، أن التقديم متاح حاليًا وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 3/5/1442 هـ الموافق 18/12/2020 م، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فوضجيون مهابيل .. ... سيشددون عليهم زياده ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
لمى الشهراني من السعوديه ♥️🌹🇸🇦
الله يهديها ويردها لي صوابها استغفر وتوب إليه

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