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أمير الكويت: التحديات جسيمة ولا مجال لتصفية الصراعات وافتعال الأزمات

Time منذ 41 دقيقة
Views 1445
أمير الكويت: التحديات جسيمة ولا مجال لتصفية الصراعات وافتعال الأزمات

خالد الظفيري (صدى):
افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء الدورة الجديدة لمجس الأمة .

وأظهر مقطع فيديو لحظة دخول أمير الكويت لمجلس الأمة والترحيب الواسع به .

وألقى أمير الكويت خطاباً أمام مجلس الأمة الجديد ، استهله بتهنئة النواب على ثقة الشعب ، وضرورة العمل على برنامج إصلاحي .

وأكد أمير الكويت في خطابه أنه لا مجال لتصفية الصراعات وافتعال الأزمات ، وفقاً للعربية .

وقال في خطبته : تدركون مايجري من تطورات في المنطقة وأمامكم تحديات جسيمة ، مضيفاً : أن التحديات تستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل لوضع الحلول الناجعة .

واستذكر أمير الكويت في هذا الحدث الوطني جهود وإنجازات الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد – رحمه الله - .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فوضجيون مهابيل .. ... سيشددون عليهم زياده ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
لمى الشهراني من السعوديه ♥️🌹🇸🇦
الله يهديها ويردها لي صوابها استغفر وتوب إليه

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