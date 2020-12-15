أمير الكويت: التحديات جسيمة ولا مجال لتصفية الصراعات وافتعال الأزمات

خالد الظفيري (صدى):
افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء الدورة الجديدة لمجس الأمة .
وأظهر مقطع فيديو لحظة دخول أمير الكويت لمجلس الأمة والترحيب الواسع به .
وألقى أمير الكويت خطاباً أمام مجلس الأمة الجديد ، استهله بتهنئة النواب على ثقة الشعب ، وضرورة العمل على برنامج إصلاحي .
وأكد أمير الكويت في خطابه أنه لا مجال لتصفية الصراعات وافتعال الأزمات ، وفقاً للعربية .
وقال في خطبته : تدركون مايجري من تطورات في المنطقة وأمامكم تحديات جسيمة ، مضيفاً : أن التحديات تستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل لوضع الحلول الناجعة .
واستذكر أمير الكويت في هذا الحدث الوطني جهود وإنجازات الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد – رحمه الله - .