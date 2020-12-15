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قيود كورونا تتسبب في تراجع أسعار النفط

Time منذ 3 ساعات
Views 1877
قيود كورونا تتسبب في تراجع أسعار النفط

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط اليوم، الثلاثاء 15/12/2020 متأثرة بمخاوف سرعة تعافي الطلب على الخام في ظل اتجاه عدد من الدول الأوروبية لتشديد قيود الإغلاق نتيجة زيادة إصابات “كورونا”.

وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” بنحو 0.6% إلى 49.98 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي 0.6% عند 46.69 دولار للبرميل.

وخفضت منظمة “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 2021 بمقدار 0.35 مليون برميل يومياً عن التقديرات السابقة وتتوقع نموه بنحو 5.90 مليون برميل يومياً.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
لمى الشهراني من السعوديه ♥️🌹🇸🇦
الله يهديها ويردها لي صوابها استغفر وتوب إليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حرات خباله

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