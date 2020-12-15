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القيادة تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله - بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

محمد
طيب اخاف تقولون لاتشرب ماء فيها سكر
كجمغلو
الصحة والعافية نعمه ... من يفكر ويعيد التفكير ينجو بفضل الله
احمد
من بين ١٠٠ مليون ما وجد معد الخبر الا مشكلة حلا الترك وامها ؟؟!!!!!
ابو علي
لا تفرحون شركات الطيران تخادع وتلاعب من واقع تجربه التخفيض يحطونه على اغلى رحله يعني لو في رحلتين واحد ب ١٠٠٠ والثانية ب ٥٠٠ يحطون التخفيض على ابو ١٠٠٠ ويرجع سعرها ٥٠٠ انا كنت مستغرب ليه بعض الرحلات سعرها مختلف مع ان الوجه واحده وكله علشان يحتال ن على التخفيض
faeiz1122
المفروض يحمد ربه اذا تم اعفاءه اذا كان أغلب ماقدم مايخالف الشرع من محرمات ويتوب الى الله ماراح أحد ينفعه يوم القيامة

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