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"طيران أديل" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 50 دقيقة
Views 1462
"طيران أديل" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فما فوق بمحافظة جدة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وتضمنت الوظائف " منسق الموردين والضمانات حيث أشترطت لهذه الوظيفة، درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (الهندسة، سلسلة الإمداد، إدارة الأعمال)، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

بالإضاف إلى أخصائي المحاسبة، بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية)، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة

للتقديم

-منسق الموردين والضمانات من هنــــــــا .

-أخصائي المحاسبة من هنــــــــا .

 

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أحدث التعليقات

محمد
طيب اخاف تقولون لاتشرب ماء فيها سكر
كجمغلو
الصحة والعافية نعمه ... من يفكر ويعيد التفكير ينجو بفضل الله
احمد
من بين ١٠٠ مليون ما وجد معد الخبر الا مشكلة حلا الترك وامها ؟؟!!!!!
ابو علي
لا تفرحون شركات الطيران تخادع وتلاعب من واقع تجربه التخفيض يحطونه على اغلى رحله يعني لو في رحلتين واحد ب ١٠٠٠ والثانية ب ٥٠٠ يحطون التخفيض على ابو ١٠٠٠ ويرجع سعرها ٥٠٠ انا كنت مستغرب ليه بعض الرحلات سعرها مختلف مع ان الوجه واحده وكله علشان يحتال ن على التخفيض
faeiz1122
المفروض يحمد ربه اذا تم اعفاءه اذا كان أغلب ماقدم مايخالف الشرع من محرمات ويتوب الى الله ماراح أحد ينفعه يوم القيامة

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