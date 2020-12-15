"طيران أديل" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فما فوق بمحافظة جدة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
وتضمنت الوظائف " منسق الموردين والضمانات حيث أشترطت لهذه الوظيفة، درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (الهندسة، سلسلة الإمداد، إدارة الأعمال)، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
بالإضاف إلى أخصائي المحاسبة، بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية)، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة
للتقديم
-منسق الموردين والضمانات من هنــــــــا .
-أخصائي المحاسبة من هنــــــــا .