الأعداد السابقة للصحيفة

إنهاء خدمات 100 إمام وخطيب بمكة المكرمة

Time منذ ساعة
Views 3286
إنهاء خدمات 100 إمام وخطيب بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إنهاء خدمات 100 إمام وخطيب بمنطقة مكة المكرمة وعدد من الخطباء والأئمة بالقصيم بعد تجاهلهم التحذير من جماعة الإخوان وعدم التقيد بالتوعية جول مخاطرهم على الأمة الإسلامية .

جاء ذلك بعد حصر الأئمة الذين تجاهلوا تعميم وزارة الشؤون الإسلامية في خطبة يوم الجمعة 27 ربيع الأول 1442 هـ ، والذي أكد على أهمية التحذير من جماعة الإخوان وقراءة بيان هيئة كبار العلماء بتجريم الجماعة واعتبارها إرهابية لإتباعها منهج التفرقة والعنف وإثارة الفتنة وفقاً لـ "الوطن ".

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد حذر سابقاً من الجماعة التي تتستر بالدين ولا يحكمها مبدأ في سبيل تحقيق أهداف سياسية هدامة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد
طيب اخاف تقولون لاتشرب ماء فيها سكر
كجمغلو
الصحة والعافية نعمه ... من يفكر ويعيد التفكير ينجو بفضل الله
احمد
من بين ١٠٠ مليون ما وجد معد الخبر الا مشكلة حلا الترك وامها ؟؟!!!!!
ابو علي
لا تفرحون شركات الطيران تخادع وتلاعب من واقع تجربه التخفيض يحطونه على اغلى رحله يعني لو في رحلتين واحد ب ١٠٠٠ والثانية ب ٥٠٠ يحطون التخفيض على ابو ١٠٠٠ ويرجع سعرها ٥٠٠ انا كنت مستغرب ليه بعض الرحلات سعرها مختلف مع ان الوجه واحده وكله علشان يحتال ن على التخفيض
faeiz1122
المفروض يحمد ربه اذا تم اعفاءه اذا كان أغلب ماقدم مايخالف الشرع من محرمات ويتوب الى الله ماراح أحد ينفعه يوم القيامة

أخر الأخبار

هيئة الغذاء والدواء توفر وظائف شاغرة
هيئة الغذاء والدواء توفر وظائف شاغرة
Time منذ 5 دقائق Views 1127
مشهد رومانسي لـ "مروان عبد الله" يعرضه للسخرية وانتقادات
مشهد رومانسي لـ "مروان عبد الله" يعرضه للسخرية وانتقادات
Time منذ 10 دقائق Views 262
بالفيديو.. حكم صادم على معلمة بعد فضح فعلتها مع طفلة
بالفيديو.. حكم صادم على معلمة بعد فضح فعلتها مع طفلة
Time منذ 15 دقيقة Views 351
حقوق الإنسان: لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا في حالة واحدة
حقوق الإنسان: لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا في حالة واحدة
Time منذ 20 دقيقة Views 1351
صورة تاريخية تجمع الملك فهد مع الملك سلمان قبل تولي الحكم قبل 35 عام
صورة تاريخية تجمع الملك فهد مع الملك سلمان قبل تولي الحكم قبل 35 عام
Time منذ 25 دقيقة Views 1579
«هونشي» تستعد لإطلاق سياراتها الفاخرة قريبًا في المملكة
«هونشي» تستعد لإطلاق سياراتها الفاخرة قريبًا في المملكة
Time منذ 30 دقيقة Views 1293
أول تعليق من برفيسور سعودي بعد تلقيه لقاح كورونا
أول تعليق من برفيسور سعودي بعد تلقيه لقاح كورونا
Time منذ 35 دقيقة Views 1707
"طيران أديل" تعلن عن وظائف شاغرة
"طيران أديل" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 50 دقيقة Views 1460
فتاة تطلب الخلع من زوجها: لسة عذراء من 7 سنين
فتاة تطلب الخلع من زوجها: لسة عذراء من 7 سنين
Time منذ 54 دقيقة Views 959
تأثير عجيب لتناول تفاحة واحدة كل يوم على الجسم
تأثير عجيب لتناول تفاحة واحدة كل يوم على الجسم
Time منذ ساعة Views 1455