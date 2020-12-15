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كورونا يتفشى داخل منتخب مصر للشباب

Time منذ 17 دقيقة
Views 1356
كورونا يتفشى داخل منتخب مصر للشباب

وكالات (صدى):
أعلن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة 13 لاعب، وذلك قبل ساعات من بطولة شمال أفريقيا للشباب بتونس المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، تواصل مع البعثة هاتفيًا للاطمئنان على المصابين، مصرحًا بقوله: " لو وجد هناك 11 لاعبا سيتم لعب المباراة وإن لم يوجد 11 لاعبا سيجرى تأجيلها ".

ويشارك في بطولة شمال أفريقيا منتخبات مصر، وتونس، والمغرب، والجزائر، وليبيا، وتقام في تونس بنظام المجموعة الواحدة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 للشباب.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
إبن سمومة
نسأل الله العفو والعافية،،
زاير
ي كابتن جمال مافيه احسن من الملعب الترابيه مفروشه بالرمال ايام زمان .
ابو عمار
اوكي
زاير
قال حكيم العرب (( لو دامت لمن قبلك لما وصلت لك ))....

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