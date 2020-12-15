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" التهاب الكبد الإنتائي " وباء جديد يضاعف معاناة السوريين

Time منذ ساعة
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" التهاب الكبد الإنتائي " وباء جديد يضاعف معاناة السوريين

دمشق (صدى):
تشهد محافظة ريف دمشق في سوريا، حالة من الرعب بين عدد من تلاميذ أحد المدارس، التي ظهر فيها مؤخرا عشرات الإصابات بمرض التهاب الكبد الإنتائي.

ويرفض الطلاب السوريون الذهاب إلى مدارسهم خوفاً من التقاطهم العدوى التي باتت تهدد واقع التعليم في منطقتهم.

ومن جانبه أكد مدير الصحة المدرسية بريف دمشق عدنان نعامة، تسجيل 35 إصابة بالتهاب الكبد الإنتائي في مدرسة ميخائيل سمعان بقطنا في ريف دمشق، لكنه وصف الإصابة بأنها ضمن الحدود الطبيعية ولم تصل لمرحلة الوباء.

وقال نعامة: " إنها نسبة قليلة مقارنة بمدرسة تعداد طلابها 3000 طالب "، مؤكداً أن جميع الحالات تخضع للعلاج اللازم.

وأشار إلى أن المرض لا ينتقل عن طريق التنفس وإنما عن طريق الجهاز الهضمي والماء الملوث والغذاء الملوث.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
إبن سمومة
نسأل الله العفو والعافية،،
زاير
ي كابتن جمال مافيه احسن من الملعب الترابيه مفروشه بالرمال ايام زمان .
ابو عمار
اوكي
زاير
قال حكيم العرب (( لو دامت لمن قبلك لما وصلت لك ))....

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