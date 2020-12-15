الفراج: المضللون هم من يرددون أن بايدن فاز

واشنطن (صدى):
رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الفراج، أن المضللين هم من يرددون أن جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأن ما تبقى من إجراءات هو مجرد روتين.
وقال الفراج: " اسألوا الذين يقولون فاز بايدن رسميا وانتهت الإنتخابات، وأحرجوهم بهذا السؤال: ينص دستور امريكا على أنه اذا مات الرئيس يخلفه نائبه، فهل لو مات بايدن قبل توثيق الكونجرس لنتائج الإنتخابات تخلفه كاميلا هاريس ؟ ".
وتابع: " إذا قالوا لكم: نعم لو مات بايدن الآن تخلفه نائبته هاريس، فقولوا لهم إنكم جهّال " .
وأضاف: " لا تخلفه هاريس لأنه لم يتم انتخابه رسميا حتى الآن، فقولوا له: اذاً لماذا تضلّل الناس بأن بايدن فاز وانتهت الإنتخابات، ستكون هذه تسلية جميلة " .