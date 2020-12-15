الأعداد السابقة للصحيفة

الفراج: المضللون هم من يرددون أن بايدن فاز

Time منذ ساعة
Views 2495
Comment 3
الفراج: المضللون هم من يرددون أن بايدن فاز

واشنطن (صدى):
رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الفراج، أن المضللين هم من يرددون أن جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأن ما تبقى من إجراءات هو مجرد روتين.

وقال الفراج: " اسألوا الذين يقولون فاز بايدن رسميا وانتهت الإنتخابات، وأحرجوهم بهذا السؤال: ينص دستور امريكا على أنه اذا مات الرئيس يخلفه نائبه، فهل لو مات بايدن قبل توثيق الكونجرس لنتائج الإنتخابات تخلفه كاميلا هاريس ؟ ".

وتابع: " إذا قالوا لكم: نعم لو مات بايدن الآن تخلفه نائبته هاريس، فقولوا لهم إنكم جهّال " .

وأضاف: " لا تخلفه هاريس لأنه لم يتم انتخابه رسميا حتى الآن، فقولوا له: اذاً لماذا تضلّل الناس بأن بايدن فاز وانتهت الإنتخابات، ستكون هذه تسلية جميلة " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
إبن سمومة
نسأل الله العفو والعافية،،
زاير
ي كابتن جمال مافيه احسن من الملعب الترابيه مفروشه بالرمال ايام زمان .
ابو عمار
اوكي
زاير
قال حكيم العرب (( لو دامت لمن قبلك لما وصلت لك ))....

أخر الأخبار

الرياض شارع المطار في الستينات الميلادية
الرياض شارع المطار في الستينات الميلادية
Time منذ 5 دقائق Views 156
كورونا يتفشى داخل منتخب مصر للشباب
كورونا يتفشى داخل منتخب مصر للشباب
Time منذ 17 دقيقة Views 1352
العثور على ساق آدمية بصندوق قمامة في ظروف غامضة
العثور على ساق آدمية بصندوق قمامة في ظروف غامضة
Time منذ 46 دقيقة Views 559
توضيح من " الجوازات " بشأن طريقة التصرف عند وفاة عامل أجنبي
توضيح من " الجوازات " بشأن طريقة التصرف عند وفاة عامل أجنبي
Time منذ 54 دقيقة Views 1761
" التهاب الكبد الإنتائي " وباء جديد يضاعف معاناة السوريين
" التهاب الكبد الإنتائي " وباء جديد يضاعف معاناة السوريين
Time منذ ساعة Views 1636
الفراج: المضللون هم من يرددون أن بايدن فاز
الفراج: المضللون هم من يرددون أن بايدن فاز
Time منذ ساعة Views 2495
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ ساعتين Views 1767
شرطة " الملالي " تداهم ناديًا رياضيًا للسيدات وتعتقل المتدربات
شرطة " الملالي " تداهم ناديًا رياضيًا للسيدات وتعتقل المتدربات
Time منذ ساعتين Views 2117
جمهور رابح صقر يشبهونه بـ " براد بيت " في أحدث ظهور له
جمهور رابح صقر يشبهونه بـ " براد بيت " في أحدث ظهور له
Time منذ ساعتين Views 996
الصحة العالمية تكشف موقف المُطعمين ضد كورونا من ارتداء الكمامة
الصحة العالمية تكشف موقف المُطعمين ضد كورونا من ارتداء الكمامة
Time منذ 3 ساعات Views 2094