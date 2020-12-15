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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 30 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف و حائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبيه غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

الملل5
خادمة ومربية وانتي وش وضعك في البيت دكة احتياط المفروض هو يشوتك بالجزمة القديمة
ابو عمار
حتى لو صار حريق في احد العنابر ممكن ينتقلون الى عنبر اخر او الى ساحة السجن حتى تتم السيطره على الحريق المفتعل ثم تتم معاقبة الفاعلين
الملل5
الشخص الله ساتره وهي تفضح نفسها في الاعلام
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
هذا حالنا ايام زمان

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