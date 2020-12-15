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أول تعليق مصري على الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلة نفط بميناء جدة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1130
أول تعليق مصري على الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلة نفط بميناء جدة

القاهرة (صدى):
أعربت جمهورية مصر العربية  عن إدانتها لاستهداف ناقلة نفط بميناء جدة ، وذلك عبر زورق مُفخخ؛ مما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر شددت على استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

وأكدت مصر مُجددًا على موقفها الثابت المُتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه.

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أحدث التعليقات

سحس - فخر العرب
دحين هزازي هذا ايش يبغا عالج نفسك بعد ماعزلوك عن نور والاتحاد جاي تبلغ تليس للهلال على أساس أنه الهلال ياخذك الله الوحيد إلي يأخذ عباده . مالك ومال الهلال وإلي اتشمتوووو . على قول الراجل تذكرت بلقيس . الله يذكرك بالخير يابلقيس . تقبلو تحياتي .
abdul
فنادق دبي مشهورة بكاميراتها وتسجيل النزلاء حتى لو مع زوجاتهم للإبتزاز السياسي والخنوع لآل زعبوط وآل المختون .
داعس الطواقي
ماشاء الله كنت معهم ياماجد.كنت تصب شاي لهم؟. خطير انت قسم اسلوبك حق التسعينات ايام المنتديات والشات تطور. اخبار زي وجهك. ومصادر من راسك
داعس الطواقي
ماشاء الله كنت معهم ياماجد.كنت تصب شاي لهم؟. خطير انت قسم اسلوبك حق التسعينات ايام المنتديات والشات تطور. اخبار زي وجهك. ومصادر من راسك
أبو كنان
هناك قانون ونظام ينصف وينتقم لنا والحياة ليست فوضى ولسنا في غابة ما الفائدة من قتل أم وابنها ؟ اثنا للمقبرة واثناة لغياهب السجون وربما لحبل المشنقة

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