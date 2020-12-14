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حقيقة طلب " كاس " تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا بسبب احتجاج النصر

Time منذ ساعة
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حقيقة طلب " كاس " تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا بسبب احتجاج النصر

طلال الغامدي (صدى):
أكدت مصادر على عدم وصول أي خطاب للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى اللحظة من محكمة التحكيم الرياضي الدولية " كاس "، بشأن طلب تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا على خلفية احتجاج النصر ضد أهلية بيرسبوليس الإيراني.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الإعلامي عبد العزيز المريسل إنه وصل للاتحاد الاسيوي لكرة القدم والنادي الإيراني طلب رد عاجل خلال 48 ساعة من محكمة كاس بخصوص تأجيل المباراة النهائية والمقرر اقامتها يوم السبت 19 ديسمبر بعد تقديم نادي النصر ادلة جديدة تثبت مخالفة النادي الايراني و عدم أهلية بعض لاعبيه للمشاركة في البطولة -على حد قوله-.

وكان النصر قد تقدم بشكوى ضد بيرسبوليس، لإشراكه لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "الفيفا"، بمنع النادي عن التعاقدات، وقد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شكوى النصر، فقدم الأخير طعناً أمام لجنة الاستئناف.

ومن المقرر أن يلتقي بيرسبوليس نظيره أولسان الكوري السبت القادم في الدوحة.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
انت قلت ماكنت اريد ان اقوله بل أنت قلت مايرد المجتمع السعودي أن يقوله... يجببببب عدم التعاطف مع هذه الحاليه المعروفه
النوري
اجبرتني كلماتك على المشاركه بالرد كانت كلماتك رقيقه في معانيها لقد ابدعتي الله يعطيك العافيه شكراً للاعلاميه نوره شاكر الحربي
ابو عبدالعزيز
تذكرت بلقيس الله يستر عليهم
لا يهمونك انا مجنونك
هيا رقعوها وحلوها يالفقراوية وسيبوكم من الهلال وسيبوكم الهلال سبب تدهورنا مالت عليكم وعلى اعذاركم لاعبكم يرمي شارة الكبتنية ولا تفتحو شفاهكم ببنط كلمة مدربكم يترقع هزايم اشكال والوان لا تقولون غير اعمل نفسك ميت والله لو كان من رمى شارة القيادة بالهلال ولايصبح الصبح وهو يرتبط بالهلال عرفو انكم إمعة لاعب يتفنن يبكيكم ومدرب يقول والله مابيكم وتنهزمو غصب تبوني امشي هات الفلوس الي عليكو ونتم تفلحون بس تنبحون على قافلة ممرغ خشومكم الهلال
نجاة محمد
اللي يشمتون لخسارة الهلال براحتهم فالكورة مفروض لعبة رياضية لكن حولتوها الي رياضة غير إخلاقية

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