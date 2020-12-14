حقيقة طلب " كاس " تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا بسبب احتجاج النصر

طلال الغامدي (صدى):
أكدت مصادر على عدم وصول أي خطاب للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى اللحظة من محكمة التحكيم الرياضي الدولية " كاس "، بشأن طلب تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا على خلفية احتجاج النصر ضد أهلية بيرسبوليس الإيراني.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الإعلامي عبد العزيز المريسل إنه وصل للاتحاد الاسيوي لكرة القدم والنادي الإيراني طلب رد عاجل خلال 48 ساعة من محكمة كاس بخصوص تأجيل المباراة النهائية والمقرر اقامتها يوم السبت 19 ديسمبر بعد تقديم نادي النصر ادلة جديدة تثبت مخالفة النادي الايراني و عدم أهلية بعض لاعبيه للمشاركة في البطولة -على حد قوله-.
وكان النصر قد تقدم بشكوى ضد بيرسبوليس، لإشراكه لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "الفيفا"، بمنع النادي عن التعاقدات، وقد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شكوى النصر، فقدم الأخير طعناً أمام لجنة الاستئناف.
ومن المقرر أن يلتقي بيرسبوليس نظيره أولسان الكوري السبت القادم في الدوحة.