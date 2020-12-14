شاهد..قصة المرأة التي عيّن الملك عبدالعزيز نفسه وكيلاً شرعياً لها

الرياض (صدى):
نشرت " دارة الملك عبد العزيز "، مقطعا كشف عن قصة المرأة التي تولى الملك قضيتها وعين نفسه وكيلاً شرعياً لها.
والمرأة هي " فاطمة بنت عبد الله الشافعي " كانت في الطائف وقت حدوث معركة الطائف، وتوفى فيها زوجها.
وفوجئت المرأة بأقارب زوجها يستولون على ممتلكاتها، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بملكيتهم لها، ونصحها البعض آنذاك بالذهاب إلى مكة المكرمة حيث يوجد حاكم جديد.
وأثناء توجه المرأة إلى مكان الحاكم الجديد تفاجأت بخروج الملك عبد العزيز رحمه الله أمامها، فنادته بعفوية، واقتربت منه قائلة: " يا عبد العزيز قتلتم رجالنا في الطائف، وأتيتم إلى مكة لتنهبوا أموالنا "، فاستغرب الملك وهدأ من روعها، وطلب منها تروي قصتها له، فأخبرته بأن قاضي حكم ضدها حكما بالظلم.
وسارع الملك عبد العزيز بمساعدة المرأة، وكتب رسالة إلى القاضي يخبره أنه وكيل المرأة، وأخبرها أن تذهب بالورقة إلى القاضي، الذي كان يطردها في كل مرة تذهب إليه، وعندما رأى ختم الملك عبدالعزيز وقف واضعا الورقة على رأسه، في موقف يدل على عظمة الملك عبد العزيز وتواضعه وحكمته.