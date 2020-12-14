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شاهد..قصة المرأة التي عيّن الملك عبدالعزيز نفسه وكيلاً شرعياً لها

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شاهد..قصة المرأة التي عيّن الملك عبدالعزيز نفسه وكيلاً شرعياً لها

الرياض (صدى):
نشرت " دارة الملك عبد العزيز "، مقطعا كشف عن قصة المرأة التي تولى الملك قضيتها وعين نفسه وكيلاً شرعياً لها.

والمرأة هي " فاطمة بنت عبد الله الشافعي " كانت في الطائف وقت حدوث معركة الطائف، وتوفى فيها زوجها.

وفوجئت المرأة بأقارب زوجها يستولون على ممتلكاتها، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بملكيتهم لها، ونصحها البعض آنذاك بالذهاب إلى مكة المكرمة حيث يوجد حاكم جديد.

وأثناء توجه المرأة إلى مكان الحاكم الجديد تفاجأت بخروج الملك عبد العزيز رحمه الله أمامها، فنادته بعفوية، واقتربت منه قائلة: " يا عبد العزيز قتلتم رجالنا في الطائف، وأتيتم إلى مكة لتنهبوا أموالنا "، فاستغرب الملك وهدأ من روعها، وطلب منها تروي قصتها له، فأخبرته بأن قاضي حكم ضدها حكما بالظلم.

وسارع الملك عبد العزيز بمساعدة المرأة، وكتب رسالة إلى القاضي يخبره أنه وكيل المرأة، وأخبرها أن تذهب بالورقة إلى القاضي، الذي كان يطردها في كل مرة تذهب إليه، وعندما رأى ختم الملك عبدالعزيز وقف واضعا الورقة على رأسه، في موقف يدل على عظمة الملك عبد العزيز وتواضعه وحكمته.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
انت قلت ماكنت اريد ان اقوله بل أنت قلت مايرد المجتمع السعودي أن يقوله... يجببببب عدم التعاطف مع هذه الحاليه المعروفه
النوري
اجبرتني كلماتك على المشاركه بالرد كانت كلماتك رقيقه في معانيها لقد ابدعتي الله يعطيك العافيه شكراً للاعلاميه نوره شاكر الحربي
ابو عبدالعزيز
تذكرت بلقيس الله يستر عليهم
لا يهمونك انا مجنونك
هيا رقعوها وحلوها يالفقراوية وسيبوكم من الهلال وسيبوكم الهلال سبب تدهورنا مالت عليكم وعلى اعذاركم لاعبكم يرمي شارة الكبتنية ولا تفتحو شفاهكم ببنط كلمة مدربكم يترقع هزايم اشكال والوان لا تقولون غير اعمل نفسك ميت والله لو كان من رمى شارة القيادة بالهلال ولايصبح الصبح وهو يرتبط بالهلال عرفو انكم إمعة لاعب يتفنن يبكيكم ومدرب يقول والله مابيكم وتنهزمو غصب تبوني امشي هات الفلوس الي عليكو ونتم تفلحون بس تنبحون على قافلة ممرغ خشومكم الهلال
نجاة محمد
اللي يشمتون لخسارة الهلال براحتهم فالكورة مفروض لعبة رياضية لكن حولتوها الي رياضة غير إخلاقية

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