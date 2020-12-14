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مدير "السعودية للقاحات" يعلن بدء التقديم لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق "توكلنا"

Time منذ 16 دقيقة
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مدير "السعودية للقاحات" يعلن بدء التقديم لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق "توكلنا"

الرياض (صدى):
أعلن مدير الشركة السعودية للقاحات، الدكتور مازن حسنين، بدء التقديم والتسجيل الرسمي لطلبات أخذ لقاحات كورونا عبر تطبيق ‫"توكلنا".

وأوضح حسنين أنه سيتم توحيد الطلبات وفق الأولويات والفئات، وسيتم التنسيق والتوزيع على ضوئها، مبينا أن الأولوية توزيع كميات اللقاح اتستكون للفئات الأكثر تعرضًا للخطورة من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كما حددتها وزارة الصحة.

وأكد مدير الشركة السعودية للقاحات إن هذه الآلية طبقتها الوزارة سابقًا في بداية فحص كورونا؛ إذ كانت الأولوية للمدن الكبيرة، ثم توزعت على بقية المدن الأخرى.

ولفت الدكتور حسنين إلى أن شركة "فايزر بيونتيك" المنتجة للقاحات ضد فيروس كورونا قررت عدم إعطائها للأطفال ولمن هم دون عمر 16 عامًا، كاشفًا عن وصول لقاحات جديدة تغطي هذه الفئات.

وأشار حسنين إلى صرامة المعايير والإجراءات والاشتراطات للموافقة على اللقاحات لضمان مأمونيتها وسلامتها، مشيرًا إلى أنه عند وصول اللقاحات لأرض السعودية قبل تسليمها لوزارة الصحة والأطباء للتوزيع يتم إعادة فحص عينات من المنتج بشكل عشوائي، والتأكد من أن كل المعلومات التي ذُكرت في التقارير هي نفسها التي خرجت من نتائج الفحوصات التي ستُجرى على المنتج الأخير.

 

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طبي واختااري ..
عبدالله
لو كان الهلال ياخذ البطولات بدون غش ما كان احد فرح لهزيمته. الحكم تبع مباراة الهلال والرائد تم الحديث عن ايقافه لانه لم يجعل مهمة الهلال سهله بالفوز وهذه رساله لجميع الحكام بالا يجرؤا على عدم مساعدة الهلال.
.M.
إلي صدمهم قد يكون متعمد والله أعلم حسبي الله ونعم الوكيل فيه الله ينتقم منه
عبدالله
طيب الطيران الدولي متى؟
ابو محمد 😎 ✍️
الأم المسلِّيه ..

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