الأعداد السابقة للصحيفة

الدكتور سعيد الخالدي: نقل مهرجان البن لـ جيزان سيفقده قيمته

Time منذ 37 دقيقة
Views 1601
الدكتور سعيد الخالدي: نقل مهرجان البن لـ جيزان سيفقده قيمته

جيزان (صدى):
علق الدكتور سعيد الخالدي عضو سابق في مجلس الشورى على نقل مهرجان البن من موطنه بمحافظة الداير بني مالك إلى مدينة جيزان .

وقال الخالدي: "‏لا توجد جدوى من نقل ‎مهرجان البن إلى خارج موطنه الأصلي الذي ارتبط به. فالهدف الرئيسي من إقامته ليس فقط مشاهدة منتج البن الخام وإنما تشجيع المزارعين ومشاهدة تلك المدرجات العملاقة وهي تكتسي بأشجار البن المتوارثة منذ القدم بين سكان تلك الجبال الشامخة وتحقيق الأهداف التي من أجلها أقيم".

‏وأضاف:" حال تم اعتماد نقل ‎مهرجان البن لجهة غير موطنه الأصلي - بعد مضي سبع سنوات من إقامته - فلن يكون هناك فرق بينه وبين معارض محلات بيع البن المستورد المتتشره في مدننا وأسواقنا"٠

والجدير بالذكر أن المهرجان الذي يقام كل عام في محافظة الداير بني مالك يعد فرصة كبيرة لمحبي القهوة للتعرف على أجود أنواع البن و تناول القهوة والعرض و الشراء ووسيلة للجذب السياحي للمحافظة لما حباها الله من مدرجات زراعية وأجواء جميلة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طبي واختااري ..
عبدالله
لو كان الهلال ياخذ البطولات بدون غش ما كان احد فرح لهزيمته. الحكم تبع مباراة الهلال والرائد تم الحديث عن ايقافه لانه لم يجعل مهمة الهلال سهله بالفوز وهذه رساله لجميع الحكام بالا يجرؤا على عدم مساعدة الهلال.
.M.
إلي صدمهم قد يكون متعمد والله أعلم حسبي الله ونعم الوكيل فيه الله ينتقم منه
عبدالله
طيب الطيران الدولي متى؟
ابو محمد 😎 ✍️
الأم المسلِّيه ..

أخر الأخبار

كورونا يضرب لاعبي الدوري الإنجليزي
كورونا يضرب لاعبي الدوري الإنجليزي
Time منذ 15 دقيقة Views 1271
مدير "السعودية للقاحات" يعلن بدء التقديم لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق "توكلنا"
مدير "السعودية للقاحات" يعلن بدء التقديم لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق "توكلنا"
Time منذ 16 دقيقة Views 1360
آل الشيخ عن إعفائه: إشاعات مغرضة
آل الشيخ عن إعفائه: إشاعات مغرضة
Time منذ 21 دقيقة Views 1613
شاهد.. لحظة خروج غزلان من مكان عميق ممتلئ بالثلوج في مشهد يشبه أفلام ديزني
شاهد.. لحظة خروج غزلان من مكان عميق ممتلئ بالثلوج في مشهد يشبه أفلام ديزني
Time منذ 31 دقيقة Views 387
الدكتور سعيد الخالدي: نقل مهرجان البن لـ جيزان سيفقده قيمته
الدكتور سعيد الخالدي: نقل مهرجان البن لـ جيزان سيفقده قيمته
Time منذ 37 دقيقة Views 1601
صالح الطريقي : النصر يحتاج حل سحري وحمدالله يعيش على إنجازات الماضي
صالح الطريقي : النصر يحتاج حل سحري وحمدالله يعيش على إنجازات الماضي
Time منذ 47 دقيقة Views 222
محمد الدويش : سبب ضياع فرص النصر " حمدالله "
محمد الدويش : سبب ضياع فرص النصر " حمدالله "
Time منذ 48 دقيقة Views 249
عبدالرحمن أباعود : مدرب الهلال لم يتطرق لموضوع التحكيم عكس بعض المدربين
عبدالرحمن أباعود : مدرب الهلال لم يتطرق لموضوع التحكيم عكس بعض المدربين
Time منذ 50 دقيقة Views 258
رد قوي من فيفي عبده على مروجي شائعة وفاتها 
رد قوي من فيفي عبده على مروجي شائعة وفاتها 
Time منذ 51 دقيقة Views 333
المجمع الانتخابي يثبت تقدم ترامب في 10 ولايات
المجمع الانتخابي يثبت تقدم ترامب في 10 ولايات
Time منذ ساعة Views 2161