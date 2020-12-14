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عائق يمنع إقالة "فيتوريا" من تدريب النصر

Time منذ 4 دقائق
Views 1186
عائق يمنع إقالة "فيتوريا" من تدريب النصر

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن الشرط الجزائي يقف حائلا أمام إدارة نادي النصر، لإلغاء عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، من طرف واحد، حيث يتطلب منها توفير قيمة نصف عقده تقريبا.

وقالت المصادر أن فيتوريا جدد عقده مطلع الموسم الحالي لمدة موسمين، تنص فقرته الرئيسة أن يدفع الطرف الذي يخل بالعقد 50 % من نصف العقد المتبقي.

وتسعى إدارة النصر لإيجاد حل لفك الشراكة بينها وبين المدرب البرتغالي بالتراضي، وأن يكون التعويض للمدرب بمبلغ يرضي المدرب ولا يؤثر في خزينة النادي، فيما يرغب المدرب إكمال عقده أو الحصول على الشرط الجزائي كاملا

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أحدث التعليقات

ابوسامي
مسكين الرجال مطفر يدور الفلوس
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من سقيم عقل .. .. لا اكرم امه ولا مزح مع زوجته زين .. بل اعلن عن ضعف عقليته ..
ابو فهد
مطرود اسيا احتجاجكم وش صار عليه هههه ولا ناديك جالس يكذب عليكم ويرقع ياخوفي يصير مثل احتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه ياطاقية 😄
لا يهمونك انا مجنونك
الله اكبر ترقيع مرة وحدة اجل وش نقول للفقراوية الي بيغادرونا انشاءالله لدوري العصر قسم انك إمعة
لا يهمونك انا مجنونك
كفو يابو هزة

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