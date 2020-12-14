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مفاجآت جديدة تكشفها التحقيقات مع أخطر رجل في الاخوان

Time منذ 46 دقيقة
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مفاجآت جديدة تكشفها التحقيقات مع أخطر رجل في الاخوان

القاهرة (صدى):
توصلت التحقيقات مع محمود عزت، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان الإرهابية لمعلومات مهمة وخطيرة عن أنشطة واستثمارات وشركات الإخوان التى كان يشرف على إدارتها بعد القبض على خيرت الشاطر نائب المرشد.

أسفرت المعلومات عن ضبط مجموعة من رجال الأعمال يقومون بتوظيف أموال الجماعة وتمويل أنشطتها من عائدات تلك الأموال، ومنهم 2 من أشهر رجال الأعمال فى مصر، ثبت تورطهما فى عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح الجماعة، هما صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركى صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة، فضلا عن خالد الأزهرى وزير القوى العاملة الأسبق فى حكومة الإخوان، وحاتم عبداللطيف وزير النقل الأسبق فى عهد الإخوان.

وكشفت المعلومات عن اسم جديد من رجال الأعمال يقوم باستثمار وتوظيف أموال الجماعة فى عدة أنشطة متعلقة بتجارة الأقطان والبورصة والخدمات اللوجيستية فى الموانئ المصرية، وتحديدا ميناء الدخيلة فى الإسكندرية.

يدير الاسم الجديد أنشطة واستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه مصرى، وهو "سمير تحسين عبدالحليم عفيفي"، حيث يمتلك نسبة كبيرة فى إحدى شركات الأقطان، ولديه شركة للوجيستيات المتطورة حصلت على حق تنفيذ بعض المشروعات فى ميناء الدخيلة، وحدثت خلافات بينها وبين الحكومة عند تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة الصب غير النظيف بسبب إخلالها بالبنود التعاقدية ورفضها لملاحظات مجلس الدولة، كما كانت تنتظر تنفيذ بعض المهام فى ميناء شرق بورسعيد لكن حدثت خلافات أيضًا مع الحكومة أدت لتعثر التنفيذ.

وأوضحت المعلومات أن رجل الأعمال ينتمى فعليا لجماعة الإخوان ويدير حصة من استثمارات التنظيم، و كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية ضلوعه فى توظيف أموال الإخوان مقابل نسبة تتجاوز 20%، وفور التأكد من المعلومات قامت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بتجميد أمواله وممتلكاته، ومنعه وأولاده من التصرف فى أموالهم

وكشفت المعلومات عن وجود 3 شركات أخرى تستحوذ جماعة الإخوان على حصص مالية بها وتستخدم عائداتها فى الإنفاق على أنشطة التنظيم وعناصره، وأسر المحتجزين والهاربين منهم، وهم شركات الأولى تعمل فى مستحضرات التجميل، والثانية خاصة بإدارة المراكز الرياضية، والثالثة تعمل فى مجال للتجارة والتوكيلات، فى مجال تقديم خدمات النقل والإنقاذ والشحن.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
مسكين الرجال مطفر يدور الفلوس
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من سقيم عقل .. .. لا اكرم امه ولا مزح مع زوجته زين .. بل اعلن عن ضعف عقليته ..
ابو فهد
مطرود اسيا احتجاجكم وش صار عليه هههه ولا ناديك جالس يكذب عليكم ويرقع ياخوفي يصير مثل احتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه ياطاقية 😄
لا يهمونك انا مجنونك
الله اكبر ترقيع مرة وحدة اجل وش نقول للفقراوية الي بيغادرونا انشاءالله لدوري العصر قسم انك إمعة
لا يهمونك انا مجنونك
كفو يابو هزة

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