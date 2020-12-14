الكشف عن التشكيلة التاريخية لـ"فريق أحلام الكرة الذهبية"

وكالات (صدى):
أزاحت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين، الستار عن حارس المرمى الأفضل في التاريخ، والذي تم اختياره للتواجد في تشكيلة أحلام الكرة الذهبية "بالون دور".
وقالت "فرانس فوتبول" أن حارس المرمى الأفضل في التاريخ، والذي تم اختياره للتواجد في التشكيلة، وهو ليف ياشين، الذي تألق في الفترة بين 1950 و1970 في القرن الماضي، كما دخل في قائمة المرشحين في خط الدفاع كل من فرانز بيكنباور، رفقة أسطورة الدفاع الإيطالي باولو مالديني، والبرازيلي الدولي السابق، كافو.
وفي خط الهجوم جاء نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو، ونجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.
و اختارت المجلة في "البالون دور" في مركز "وسط الملعب"،كلًا من نجم وسط فريق برشلونة الإسباني السابق، تشافي هيرنانديز، رفقة أسطورة الأرجنتين، الراحل دييغو مارادونا، وأسطورة البرازيل بيليه، وأسطورة ألمانيا لوثار ماتيوس.