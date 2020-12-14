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الزكاة والدخل توضح مدى إمكانية استرجاع الضريبة في حال إعادة السلع للمورد

Time منذ 30 دقيقة
Views 1391
الزكاة والدخل توضح مدى إمكانية استرجاع الضريبة في حال إعادة السلع للمورد

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل مدى إمكانية استرجاع الضريبة في حال إعادة السلع المستوردة للمورد

 

وقالت الهيئة: " إذا تم إعادة السلع المستوردة في وقت لاحق إلى المورد، فلا يؤثر ذلك على المعاملة الأصلية الخاضعة للضريبة التي تنشأ عن الاستيراد، لن تقوم الجمارك السعودية أو الهيئة بإرجاع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد والمدفوعة عن السلع التي تم إعادتها في وقت لاحق"٠

‏‎كما علقت الجمارك قائلة:" في حال خروج الشحنة من الساحة الجمركية وكانت الرسوم المحصلة قطعية (للأفراد) لا يمكن استرداد الرسوم الجمركية، وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة يُمكنك التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بحكم الإختصاص "٠

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أحدث التعليقات

اروى عبدالرحمن
كلام جميل ومحفز وايضاً الصور جميله ودقيقه اشكر جميع من ساهم في نشر مثل هذي المواضيع المثيره للأهتمام والمفيده
واضح*** وصريح***
الكارثه التي تحدث حينما تحاول البقرة الطيران،،عندها يكون شرب الحليب في خبر..
ليلى سلمان
ماشاء الله تبارك الرحمن .. الكلام جدا متناسق و مرتب اضافة الى ذلك دقة الصور جدا عالية و التعديلات عليها في قمة الاحترافية
Layan
ماشاءالله تبارك الله حوار رائع نشكر الاعلامية نورة شاكر الحربي
واحد من الشعب
للأسف عنوان الخبر في وادي والمقال في وادي آخر !!!

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