الأعداد السابقة للصحيفة

" الطب البديل " يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 40 دقيقة
Views 1442
" الطب البديل " يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن توافر عدة ‎وظائف بمسميات مختلفة وتشمل أخصائي الوخز الإبري، أخصائي المعالجة الطبيعية، أخصائي المعالجة بالأعشاب، أخصائي تقويم العظام، أخصائي تقويم العمود الفقري.

واشترط المركز أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على مؤهل علمي من جامعة سعودية، ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم، التسجيل والتصنيف من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

أوضح أن التقديم يكون من خلال إرسال البيانات التالية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، كتابة اسم الوظيفة في عنوان  الرسالة، السيرة الذاتية، المؤهل العلمي، السجل الأكاديمي.

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أحدث التعليقات

اروى عبدالرحمن
كلام جميل ومحفز وايضاً الصور جميله ودقيقه اشكر جميع من ساهم في نشر مثل هذي المواضيع المثيره للأهتمام والمفيده
واضح*** وصريح***
الكارثه التي تحدث حينما تحاول البقرة الطيران،،عندها يكون شرب الحليب في خبر..
ليلى سلمان
ماشاء الله تبارك الرحمن .. الكلام جدا متناسق و مرتب اضافة الى ذلك دقة الصور جدا عالية و التعديلات عليها في قمة الاحترافية
Layan
ماشاءالله تبارك الله حوار رائع نشكر الاعلامية نورة شاكر الحربي
واحد من الشعب
للأسف عنوان الخبر في وادي والمقال في وادي آخر !!!

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