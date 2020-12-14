" الطب البديل " يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن توافر عدة وظائف بمسميات مختلفة وتشمل أخصائي الوخز الإبري، أخصائي المعالجة الطبيعية، أخصائي المعالجة بالأعشاب، أخصائي تقويم العظام، أخصائي تقويم العمود الفقري.
واشترط المركز أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على مؤهل علمي من جامعة سعودية، ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم، التسجيل والتصنيف من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
أوضح أن التقديم يكون من خلال إرسال البيانات التالية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، كتابة اسم الوظيفة في عنوان الرسالة، السيرة الذاتية، المؤهل العلمي، السجل الأكاديمي.