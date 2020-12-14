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بالصور.. الاتحاد يواصل تدريباته استعداداً لـ الوحدة

Time منذ 46 دقيقة
Views 1455
بالصور.. الاتحاد يواصل تدريباته استعداداً لـ الوحدة

ماجد محمد (صدى):
يستمر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في أداء تدريباته استعداداً لمباراته ضد الوحدة، الخميس المقبل ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وقام البرازيلي فابيو كاريلي بتكثيف العمليات التكتيكية تأهباً لمواجهة منافسه، الذي كسبه الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف واحد على الملعب ذاته.

 

بدأت الحصة التدريبية، بعدد من التمارين اللياقية المتنوعة، ثم شرح كاريلي الطريقة التي سينتهجها في اللقاء المرتقب، قبل أن يطبق مناورة على منتصف الملعب، نفذ خلالها مجموعة من الجمل التكتيكية، والفنية.

 

كان الاتحاد قد غادر في الموسم الماضي من بطولة كأس الملك بعد أن خسر على يد الفتح في ملعب الشرائع أيضاً، بعد أن كان وصيفاً للنسخة التي سبقتها، وبطلاً في موسم 2018، في وقت يحتل فيه المركز الرابع دورياً بـ 13 نقطة.

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أحدث التعليقات

اروى عبدالرحمن
كلام جميل ومحفز وايضاً الصور جميله ودقيقه اشكر جميع من ساهم في نشر مثل هذي المواضيع المثيره للأهتمام والمفيده
واضح*** وصريح***
الكارثه التي تحدث حينما تحاول البقرة الطيران،،عندها يكون شرب الحليب في خبر..
ليلى سلمان
ماشاء الله تبارك الرحمن .. الكلام جدا متناسق و مرتب اضافة الى ذلك دقة الصور جدا عالية و التعديلات عليها في قمة الاحترافية
Layan
ماشاءالله تبارك الله حوار رائع نشكر الاعلامية نورة شاكر الحربي
واحد من الشعب
للأسف عنوان الخبر في وادي والمقال في وادي آخر !!!

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