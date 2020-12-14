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قبطان الناقلة المنفجرة بجدة يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الانفجار " فيديو " 

Time منذ 22 دقيقة
Views 1712
قبطان الناقلة المنفجرة بجدة يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الانفجار " فيديو " 

جدة (صدى):
كشف قبطان ناقلة تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة الكابتن رانجيت رجا، ما شاهده قبل الانفجار، قائلا:" شاهدنا قوارب مفخخة قبل الانفجار قبالة جدة ".

وأضاف " رجا " خلال حواره عبر قناة العربية:" الانفجار ربما يكون بهجوم خارجي في ظل تقارير عن وجود قوارب صغيرة لنقل الألغام ".

 

وكان قبطان الناقلة التي تعرضت لانفجار خارجي قبالة جدة، قال إن أحد مخازن الناقلة تعرض للضرر، مؤكدا:" لا نعرف سبب الانفجار بشكل دقيق ".

وأوضح قبطان الناقلة أن التقرير الصادر عن الشركة المالكة للناقلة أكد أن الانفجار كان خارجيا، لافتا:" قوارب صغيرة شوهدت قبل الانفجار الذي حدث للناقلة قبالة جدة ".

وكانت شركة " هافنيا " للشحن، كشفت، أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة، لافتة إلى أن الناقلة "بي دبليو راين"، التي تحمل علم سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي.

وتابعت الشركة، أن الناقلة كانت تفرغ حمولتها أثناء تعرضها لضربة ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق أخمده الطاقم ولم يصب أحد ولكن هناك أضراراً لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

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أحدث التعليقات

اروى عبدالرحمن
كلام جميل ومحفز وايضاً الصور جميله ودقيقه اشكر جميع من ساهم في نشر مثل هذي المواضيع المثيره للأهتمام والمفيده
واضح*** وصريح***
الكارثه التي تحدث حينما تحاول البقرة الطيران،،عندها يكون شرب الحليب في خبر..
ليلى سلمان
ماشاء الله تبارك الرحمن .. الكلام جدا متناسق و مرتب اضافة الى ذلك دقة الصور جدا عالية و التعديلات عليها في قمة الاحترافية
Layan
ماشاءالله تبارك الله حوار رائع نشكر الاعلامية نورة شاكر الحربي
واحد من الشعب
للأسف عنوان الخبر في وادي والمقال في وادي آخر !!!

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