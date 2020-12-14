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تخفيض رواتب اللاعبين الأجانب في الصين

Time منذ ساعة
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تخفيض رواتب اللاعبين الأجانب في الصين

وكالات (صدى):
أعلنت رابطة الدوري الصيني لكرة القدم، الإثنين، رغبتها في تحديد سقف لرواتب اللاعبين ابتداءً من الموسم المقبل، وتطبيق سياسة جديدة في تغيير أسماء الأندية وعدم تضمنها أسماء الرعاة.

 

وأوضحت وكالة أنباء أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ، أن التغييرات سيبدأ العمل بها بالدوري الصيني "سوبر ليجا" في الموسم المقبل، وسيستمر العمل بها ثلاث أعوام (2023-2021)، ولا يمكن أن تتجاوز أجور اللاعبين الأجانب في البطولة حدود ثلاثة ملايين يورو ( 3.63 مليون دولار)، في الوقت الذي يبلغ أعلى راتب للاعب محلي 5 ملايين يوان (765 ألف دولار).

وتم وضع سقف لإجمالي الرواتب ويبلغ 600 مليون يوان، متضمنًا بذلك 10 ملايين يورو لكل اللاعبين الأجانب، وهو ما يمثل حوالي نصف متوسط انفاق الأندية الآن.

ومن جهته، قال شين شيوان رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم أن أنفاق الدوري الصيني أعلى بعشر مرات من الدوري الكوري الجنوبي وثلاث مرات من الدوري الياباني، لكن نتائج المنتخب الوطني ليست مرضية، مضيفا أن الأمر لا يؤثر فقط على حاضر الكرة الصينية بل على مستقبلها أيضا وفي حال انتهاك أي ناد لتلك القواعد، سيتعرض لعقوبة الهبوط وإيقاف اللاعبين المعنيين لمدة عامين.

وأكد شيوان: "لا يهم أسم الفريق ومدى شهرة اللاعب، القواعد سيتم تطبيقها بصرامة دون أي استثناءات".

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أحدث التعليقات

اروى عبدالرحمن
كلام جميل ومحفز وايضاً الصور جميله ودقيقه اشكر جميع من ساهم في نشر مثل هذي المواضيع المثيره للأهتمام والمفيده
واضح*** وصريح***
الكارثه التي تحدث حينما تحاول البقرة الطيران،،عندها يكون شرب الحليب في خبر..
ليلى سلمان
ماشاء الله تبارك الرحمن .. الكلام جدا متناسق و مرتب اضافة الى ذلك دقة الصور جدا عالية و التعديلات عليها في قمة الاحترافية
Layan
ماشاءالله تبارك الله حوار رائع نشكر الاعلامية نورة شاكر الحربي
واحد من الشعب
للأسف عنوان الخبر في وادي والمقال في وادي آخر !!!

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