شاهد.. رسالة شديدة اللهجة من نايف هزازي للشامتين في خسارة الهلال 

ماجد محمد (صدى):
وجه لاعب العدالة نايف هزازي رسالة شديدة اللهجة للشامتين في خسارة الهلال، ويأتي ذلك بعدما فاز الوحدة على الهلال بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.
وقال " هزازي ":" الهلال من خسارة واحدة فقط تشمتوا فيه وقلبوا الدنيا عليه "، موضحا:" الهلال يخسر ثلاث نقاط لكن يعوض جماهيره بالذهب اتركوا الهلال وعالجوا أنديتكم ".
وتابع " هزازي ":" لسه من قريب الهلال واخد الدوري وكأس الملك وغيرها من البطولات، خسائر الهلال ترجع بفائدة كثيرة ".
وسجل الهدف الأول للوحدة اللاعب ديمتري بيتراتوس في الدقيقة 7، بينما نجح لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز في هز شباك الوحدة في الدقيقة 70، فيما أحرز الهدف الثاني لصالح الوحدة اللاعب أحمد عبده في الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة توقف الهلال عند 19 نقطة، ويلاقي القادسية الإثنين 21 ديسمبر، بينما الوحدة رفع رصيده إلى 9 نقاط، ويواجه العين الثلاثاء 22 ديسمبر.